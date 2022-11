Unha xuntanza de debuxantes pecha o programa de Compostela Ilustrada

Santiago. Tras tres intensas xornadas que acolleron talleres de ilustración en diferentes espazos públicos de Santiago, entre as Xornadas de Ilustración Urbana, a inauguración de dúas exposicións e a presentación de varias obras literarias, a quinta edición do Encontro Internacional Compostela Ilustrada toca hoxe ao seu fin cunha xuntanza de debuxantes na que se darán cita os artistas convidados e os participantes no encontro e á que, ademais, se poderá sumar calquera aficionado que así o desexe.

A cita ten lugar ás 11.30 horas da mañá na hospedería de San Matiño Pinario, e os participantes nesta quedada poderán debuxar tanto no claustro como no exterior do mosteiro. Unha foto de familia oficial, que se realizará ás 13.00 horas, tamén en San Martiño Pinario, e será o que poña o punto e final ao certame Compostela Ilustrada 2022.

A organización do encontro valora dun xeito excepcional a receptividade amosada tanto polos artistas que acudiron convidados coma polos 120 participantes. A maioría destacaron a variedade de propostas que se lles ofreceron durante estes catro días, o que lles permitiu non só coñecer e debuxar a cidade senón achegarse a técnicas e formatos moi diversos. Tamén subliñaron o “factor sorpresa” que conlevou actividades como o taller de ilustración con viño, o taller de ilustración con música en directo de Víctor Aparicio ou a cea ilustrada, musicada por Su Garrido.