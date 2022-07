Uno de los momentos más conmovedores de la gala: los peregrinos con dificultades

Santiago. Las Medallas de Galicia 2022 premiaron este año, además de a cuatro personalidades estrechamente vinculadas al Camino, a una entidad singular que cada día hace una labor admirable: la Asociación Discamino, que lleva más de trece años luchando para que las personas con diversidad funcional puedan realizar el Camino a Santiago y cumplir así su sueño de peregrinar hacia Compostela como cualquier otro peregrino.

Para recibir la medalla de oro salieron a la palestra los seis miembros del grupo que este año, todavía en ello, están recorriendo el camino hacia Santiago, así como los pilotos que los guían y ayudan en tan grande hazaña. El público presente en la sala estalló en aplausos cuando los vió felices, sonrientes y contentos de poder recibir la condecoración de la mano del presidente de la Xunta, Alfono Rueda. No faltaron las lágrimas de emoción.

Javier Pitillas, como representante de la asociación, comenzó el discurso de agradecimiento diciendo que el presidente gallego para él ya no solo es presidente, sino que es uno más de los pilotos que cada día manejan las sillas de ruedas de aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas, recordando la etapa que hizo en su compañía hace unos meses.

Quiso también aprovechar la ocasión para animar a todos los presentes y a todos los gallegos a “ser Discamino: a ser los ojos de quien no ve, las piernas de quien no puede andar y las manos de quien no las tiene para moverse y empujar la silla de ruedas”. “Si lo hacéis, sentiréis una felicidad tan grande e inmensa que os cambiará la vida”, sentenció.

Y quiso compartir un trocito de una de las crónicas, la del pasado día 21 de julio, que la asociación suele redactar al final de cada jornada de peregrinación. Bajo el título ‘Rodeado de gigantes’, contaba cómo los seis peregrinos del grupo que está actualmente en camino no protestaban ni siquiera por una semana en que la ola de calor hacía matador el trayecto en cada etapa.

Su ilusión era mucho más grande. Y puso como ejemplo uno de los pilotos que también forma parte del grupo, de alguna manera, pues con solo una mano y con media pierna empuja una silla de ruedas, incansable a pesar de las dificultades, para hacer realidad el sueño de otro de sus compañeros. La solidaridad hecha persona. á.p.