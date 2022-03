Uno más de la familia por ley o sin ella

··· La modificación de la Ley Hipotecaria se refiere a que los animales de explotaciones ganaderas, industriales o de recreo no estarán incluidos en las hipotecas, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil alude a que los animales de compañía no son embargables ante impagos.

···Alejandro Trigo y Pedro Alonso expresan su alegría por la noticia, ya que consideran que el cambio es positivo. Trigo dice que “entiendo que los servicios sociales destinados al control de animales puedan quitarte la custodia en caso de maltrato o cualquier otro delito contra el animal, pero embargar una mascota por deudas me parece una crueldad contra el animal que no tiene ningún sentido”. Alonso apunta “que por una deuda te embarguen a tu mascota me parece inmoral, la verdad”. Salgado coincide con las opiniones anteriores en que sería una crueldad para estos animales, ya que “son seres sintientes y debemos intentar procurar el mejor bienestar para ellos”.