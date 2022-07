Urbaser cede ante las pretensiones de los trabajadores para evitar la huelga

Santiago encara la semana de las Fiestas del Apóstol con la preocupación de una posible huelga de basura. En una reunión que comenzó ayer a las 16.30 horas y continuaba a las once de la noche, trabajadores y empresa acercaron posturas y destensaron una cuerda que en las últimas semanas se vio forzada de más. Ricardo Santos, representante de Comisiones Obreras, señaló que en el encuentro que mantuvieron en la tarde de este domingo con responsables de Urbaser se ha cerrado un preacuerdo parcial sobre algunas de las pretensiones de los trabajadores que prestan el servicio de limpieza en Santiago, si bien a la hora de cierre de esta edición todavía estaban sobre la mesa “dos puntos importantes”, cuya resolución es clave para que se arregle el conflicto. No obstante, Santos señalaba anoche que todo lo acordado en la reunión deberá ser ahora sometido a la valoración y votación de la asamblea de trabajadores, por lo que la huelga se mantendrá convocada hasta que se le dé el visto bueno a las propuestas que se plantearon.

El presidente del comité de empresa de Urbaser en Santiago, Ricardo Méndez, indicaba hace unos días que los motivos que han propiciado la propuesta de huelga son la carencia de servicios, el incumplimiento de acuerdos y la propuesta de convenio colectivo ofrecida por la empresa. El presidente del comité calificaba como “falta de respeto” la proposición de convenio presentada por Urbaser, con duración de cinco años. Por otro lado, Ricardo Méndez exponía que los incumplimientos radicaban en la cobertura de vacantes, por vacaciones o bajas, y el aspecto económico. En materia de salarios, la propuesta de la compañía implicaba un aumento de 150 euros por trabajador en 2022; una subida del 0,75 % en 2023, y un 0,25 % en 2024 y 2025. “Se ríen de nosotros”, señalaba entonces Méndez. Desde el comité se demanda un incremento de salarios “acorde con el IPC” y, además, un aumento adicional del 1,8 % en 2021 y un 3 % en 2022. Asimismo, la junta incide en que los empleados del sector son “sufridores de la subida de los precios” y merecen un “trato justo”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, ya advirtió de que que tomará las medidas que sean necesarias para que la ciudad no sufra las consecuencias de una posible interrupción de las actividades de limpieza. Incluso dijo que estudiaría decretar el estado de emergencia “se é necesario”. El regidor indicó que este posible parón de los servicios de limpieza constitía su “maior preocupación” por la intranquilidad frente a cómo afectará a las inminentes fiestas.

En cuanto a la posición del Ayuntamiento, Bugallo mantiene que su postura es la de no mediar, puesto que considera que se trata de una pugna “entre empleados e empresa” y son ellos quienes “deben solucionarlo”. También pidió mostrar “sentido común e responsabilidade” a los trabajadores de Urbaser, recordando el regidor que, desde que se inició el conflicto, se han producido actos violentos que incluyen la quema continuada de contenedores de basura, el sabotaje de camiones recolectores y también daños a las propiedades de varios empleados.

Todo esto en un contexto de preocupación y gran tensión que se lleva palpando en la capital gallega desde hace semanas. Ya en la Ascensión se produjeron incidentes en el servicio de recogida de residuos, cuando varios camiones estacionados en una nave del Polígono del Tambre aparecieron con daños provocados que impidieron que pudiesen trabajar en esas jornadas. También destaca un incidente registrado en la vivienda de un trabajador contrario a las posturas de los que se han manifestado; y con contenedores desbordados o volcados desde hace días en numerosas parroquias del municipio.

Con las fiestas a la puerta. Más allá de la huelga del servicio de limpieza, las Fiestas del Apóstol arrancan este jueves con un cartel de diez días (del 21 al 31 de julio) muy variado, con actividades para todos los públicos y en el que todas las actividades serán gratuitas. Habrá conciertos, destacando los de Calexico y Heredeiros da Crus, cine al aire libre, circo, cabezudos o comparsas, todo ello por diferentes lugares de Compostela.

Todo comenzará este jueves con el pregón, a las 22.00 horas desde el balcón del Pazo de Raxoi, del actor compostelano Tamar Novas, de quien se destacó su “carreira ampla e intensa na que veu combinando traballos no cinema, televisión e tamén no teatro, que o levaron a convertirse nun dos actores de referencia do panorama nacional”, además de destacar por ser “un “picheleiro de nacemento e de corazón”.