Urgen la apertura del nuevo pabellón del CEIP de Lavacolla para ‘salvar’ los recreos lluviosos

Santiago. Raxoi apura los trámites para que el nuevo pabellón del CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, en la parroquia compostelana de Lavacolla, pueda entrar en servicio a comienzos de la próxima semana. Así lo aseguró ayer en conversaciones con este periódico el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien indicó que la obra ya ha sido recepcionada por la administración local y que ahora se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de la Propiedad para luego poner la nueva construcción a disposición de la Consellería de Educación.

El regidor incidió en que el Concello está “haciendo todo lo posible” para que estos trámites queden resueltos esta misma semana, de manera que los usuarios del centro puedan disfrutar de las instalaciones a partir de la próxima.

La construcción de este nuevo espacio se trata de una “demanda histórica” por parte de la comunidad educativa del CEIP de Lavacolla, que carece de patio cubierto. Así, desde la ANPA señalan que este nuevo pabellón servirá para que los escolares disfruten de un recreo fuera de las aulas sobre todo en las jornadas de lluvia tan habituales en el invierno de la capital gallega.

La necesidad de esta insfraestructura se hizo muy urgente con el inicio de este curso, indican desde la ANPA; puesto que con los nuevos protocolos impuestos por la crisis sanitaria “moitos nenos teñen que quedar no interior das aulas no recreo en xornadas de choiva como a de onte”, señala un portavoz de la asociación, a la vez que explica que en cursos anteriores “podían facer uso do ximnasio no recreo, pero agora coas medidas de distanciamento e os grupos burbulla non é posible, polo que ao centro non lle queda máis remedio que organizar o recreo nas aulas”.

Para salvar esta situación el Concello impulsó la construcción de un pabellón que dará servicio al colegio y también a los vecinos de la parroquia de Lavacolla. El edificio está anexo al CEIP y permitirá que los alumnos puedan disfrutar de un espacio amplio durante los recreos en jornadas de lluvia. Sánchez Bugallo aseguró ayer a este diario que la intención es adelantar la puesta en marcha de las instalaciones con respecto al plazo que se le ofreció a la dirección hace unos días, de manera que puedan ser utilizadas desde la semana que viene. redacción