Urgen la dinamización de una Plaza en la que ya hay 57 casillas vacías

El funcionamiento de la Plaza de Abastos está dando mucho que hablar y el último episodio se vivió ayer, con un cruce de declaraciones entre BNG y Raxoi. En la línea de lo apuntado por el PP de Santiago en jornadas anteriores, se pone de manifiesto la necesidad de un plan que dinamice el comercio del Mercado, en el que ya hay 57 casillas vacías, lo que supone cerca del 15 % del total.

En este aspecto, planes que fomenten las compras diarias, el peculiar estacionamiento de Belvís o la nueva regulación de la carga y descarga y de la línea azul y verde son temas que están sobre la mesa, con el objetivo de evitar que este espacio, al igual que ha pasado con otros puntos del casco histórico, pierda su esencia tradicional.

“Non se pode presumir da praza, dicir que é o lugar máis visitado de Santiago despois da Catedral, que recomendan para o turismo, mentres coa práctica deixan esmorecer pouco a pouco a súa actividade comercial”, señaló Goretti Sanmartín, portavoz municipal del grupo nacionalista.

En esa misma línea, Borja Verea, presidente de los populares compostelanos y diputado autonómico, destacó la semana pasada que “a Praza de Abastos non necesita parches, necesita grandes investimentos que lle faciliten as cousas aos praceiros, pero tamén a todo o comercio do casco histórico”.

Así preocupan las verjas bajadas y la pérdida continua de la afluencia de clientes durante la semana laboral, una problemática que también tiene en cuenta el Concello y sobre la que están estudiando soluciones.

“A Praza ten vantaxes e limitacións pola súa localización física, polo que hai que buscar compatibilidades que encaixen coa zona coa que está. En todo caso, a postura do Goberno local é a de apoiala”, apuntó el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo.

Cabe citar que en total, el Mercado cuenta con 388 casillas, que se dividen entre las ocho naves, la Rúa das Ameas y el Murallón. De todas ellas, 57 están vacías, mientras que las restantes están ocupadas por unos 130 comerciantes (hay algunos cuya superficie llega a ocupar seis casillas individuales). En esa pérdida, la más afectada es la Nave 7, mientras que otras como la 2, la 4 o la 5 tienen todos los puestos adjudicados.

EL APARCAMIENTO DE BELVÍS. Uno de los principales puntos de debate es la esca oferta de plazas del aparcamiento de Belvís, lo que, a tenor de los placeros, supone un inconveniente para que los clientes se acerquen a este centro neurálgico de la capital gallega.

Sobre él , la representante del Bloque recordó una antigua propuesta de su partido, del 2004, contenida en el Plan Especial para la Ordenación del Parque Público de Belvís, en el que se detallaba, apuntan, “a ordenación e recualificación da zona deportiva do campo de fútbol que, cunha superficie de 5.000 metros cuadrados, aloxará no subsolo a nova dotación de aparcadoiro substitutoria do actual e, en superficie, ata 4.000 m2 de usos deportivos”.

En respuesta a esta propuesta, el primer edil señaló que no se trata de una construcción ni sencilla ni tampoco barata, más aún teniendo en cuenta la inversión de 300.000 euros realizada para dotar de hierba artificial al campo de fútbol. Por ello, entiende que no se podría realizar con fondos públicos y que su acceso tampoco sería sencillo, ya que tiene dudas de meter coches por la Tafona.

Asimismo, apuntó que sobre el parquin actual existen dos posturas totalmente opuestas, “unha oposición frontal da Asociación de Veciños de San Pedro e unha demanda da Praza de Abastos”, con la peculiaridad de que está en una zona verde y con un proyecto provisional del 1999. “A Comisión Asesora da Cidade Histórica deu a súa conformidade para a mellora do estacionamento, pero non o incremento de prazas, polo que temos temos que estudalo e valoralo”, concluyó el regidor.