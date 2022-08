Úrxese unha reforma do proxecto do aparcamento da Intermodal e dotar o Ensanche de máis prazas

demanda. O BNG de Santiago denunciou en varias ocasións que o proxecto inicial da Estación Intermodal non soluciona o problema de aparcadoiro público na cidade así como defendeu que a futura estación do AVE teña un parking subterráneo.

Dende o grupo municipal afirman que o aparcadoiro debe dar servizo non só aos usuarios do tren, senón tamén ao comercio do Ensanche, fomentando unha zona máis peonil e máis humanizada, xa que a falta deste prexodicou enormemente ao comercio da zona.

Neste senso, Goretti Sanmartín, a portavoz do grupo, insistiu en que: “Estamos a tempo de reclamar que se faga unha reforma do proxecto e se aproveite a oportunidade de dotar a cidade dun parking subterráneo ou desaproveitaremos unha ocasión moi importante para dotar de zonas de aparcamento á cidade. Deste xeito rematarán o proxecto cunha solución de segunda “. A portavoz do BNG manifestou que segue a haber dúas cuestións pendentes. A primeira, afirma, é que “unha vez arranxados as importantes deficiencias nunha estructura que filtra auga cando chove se siga negociando para que o mantemento da pasarela non sexa asumido polo Concello” xa que “tanto a limpeza como o servizo de vixiancia deben ser responsabilidade de Adif e da Xunta”. Apunta, ademais, a que xa no seu día “o Concello asumiu cun 30% o confinanciamento da construción da pasarela e as expropiacións do terreos da estación de autobuses”.

No relativo a segunda cuestión, Sanmartín sinala que o grupo de goberno debe facer que “se cumpra o acordo plenario aprobado por unanimidade en xaneiro de 2019 pola corporación plenaria do Concello de Santiago para que a Estación Intermodal se denomine Daniel Castelao”.

Así, a portavoz municipal insitiu na obligatoriedade do goberno local de aproveitar “este mes da Memoria para dar cumprimento ao acordo plenario”, concluiu. ecg