Vacunas para la plantilla de ayuda en el hogar y tres mil profesionales del CHUS

··· Desde ayer y hasta el sábado recibirán la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus tres mil profesionales del Sergas que trabajan en el área sanitaria compostelana, que no entraron en la primera fase al no ser personal de primera línea. Entre ellos estaba Ana Carril, una enfermera compostelana que trabaja en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA), que expresó a este diario su alegría tras ser vacunada. “Estoy muy contenta. Estaba algo nerviosa porque soy consciente de la importancia de esta vacuna. La verdad es que ya era hora de que nos tocara”, apuntó, a la vez que explicó que “la dosis que me pusieron es la Pfizer y nos dijeron que en tres semanas nos llamarán para la segunda. No me dolió nada, aunque nos dijeron que podía haber alguna molestia en el brazo o dolor de cabeza o muscular, pero sin importancia”.

··· Hasta la fecha, el número de dosis de la vacuna contra el COVID administradas en la comunidad gallega asciende a 118.058, según los datos actualizados este jueves por la Consellería de Sanidade.