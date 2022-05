Vázquez-Portomeñe combate el engaño de la pseudociencia

El salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago acogió ayer el acto de presentación del libro El derecho frente a la pseudociencia, un trabajo de Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas, abogado del Estado y vicepresidente del Círculo Escéptico. El libro ha sido editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El autor estuvo acompañado por Ana María Gude Fernández, decana de Derecho de la USC; Javier Rey Campos, delegado del CSIC en Galicia; y Jorge Mira Pérez, catedrático de Electromagnetismo de la USC. La obra, tal y como explicó el autor, “se ocupa del modo en que el derecho trata los engaños perpetrados bajo el cobijo de la pseudociencia y analiza los medios que ofrece para combatirlos. Su propósito es examinar los remedios legales frente a tal forma de engaño y mostrar cómo utilizarlos”.

Asimismo, desde la editorial han querido destacar que la temática descrita se sitúa en un punto de intersección entre dos disciplinas bien diferentes, la ciencia y el derecho. “Pero sin la conjugación de ambas no es factible combatir el engaño pseudocientífico. A la ciencia le incumbe señalar qué es pseudociencia y al derecho combatirla, cuando sea medio de engaño. Sin la primera, el derecho no sabría qué mal combatir, pero sin el segundo la contienda contra la pseudociencia no pasaría del debate argumental”.

El derecho frente a la pseudociencia, indicó el autor, “no es un libro dirigido a juristas y científicos, sino a cualquier interesado en el combate legal contra los engaños amparados en la pseudociencia”.

“Les invito a acompañarme en mi periplo. Hablaremos de leyes, de ciencia, de libertades, de medicina, de procesos judiciales, de la Administración y sus procedimientos, de intrusismo profesional, de alimentos saludables que no lo son, de medicamentos que no curan, de publicidad que engaña, de engaños poco publicitados o de auténticas noticias falsas. Entre otras muchas cosas”, destacó Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas.

El abodado del estado estuvo arropado por su familia en el acto de ayer. Le acompañaron sus padres, el exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe y la escritora Otilia Seijas, así como un nutrido grupo de amigos y colegas de profesión.