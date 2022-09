Ve la luz el vehículo autónomo para el reparto de mercancías de Santiago

··· Este vehículo servirá de base experimental para mejorar el reparto de mercancías en el casco histórico, suponiendo el primer ejemplo de este tipo en la capital gallega. En todo caso, no supondrá la adquisición de un gran número de unidades, por el momento. “Trátase dun proxecto de innovación, non de contratación de subministros. Polo tanto, non estamos mercando vehículos, senón desenvolvendo unha tecnoloxía que sirva para dar respostas aos retos de futuro da cidade”, señaló el concejal Sindo Guinarte a EL CORREO GALLEGO.