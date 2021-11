Vecinos de San Pedro denuncian que la fibra óptica no funciona

queJas. A pesar de que hace seis meses que la fibra óptica se instaló en el barrio de San Pedro, los vecinos de esta zona denuncian ante este periódico que no funciona. En concreto, las quejas son de residentes de la rúa do Campo de Santo Antonio, que aseguran que al poner su dirección en la página web de Orange, solo les sale la línea ADSL, como si la fibra no estuviese instalada. Uno de los afectados puso una queja en el Ayuntamiento a través de Certificado Electrónico y la presentó digitalmente, en el Registro y ayer recibió la visita de una persona que no se identificó para ayudarle a resolver el problema, pero se limitó a decirle que estaba realizando mal la solicitud de fibra y que tenía que pedir una portabilidad a Orange, cuando este vecino ya es cliente de la compañía. Los vecinos piden una solución y que se dé de alta la fibra óptica. ecg