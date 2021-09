Vecinos denuncian maleza de varios metros de alto en una finca municipal

Los vecinos de la rúa Campiño de Guadalupe llevan años sufriendo las consecuencias de tener que convivir junto a una finca en la que crece la maleza de forma desmesurada. Antes, cuando esto sucedía, se ponían en contacto con el propietario de la misma, que procedía a desbrozarla, pero desde hace un tiempo ya no tienen esta posibilidad.

“El que era el dueño de la parcela nos dijo que ya no es suya, porque se la expropió el Ayuntamiento de Santiago”, confirma a EL CORREO José Prieto Calvo, residente de esta zona, que tiene la maleza a tan solo dos metros de distancia de su vivienda. Él cuenta que ya no sabe qué hacer para que en el Concello le escuchen. “Mandé varios escritos al Ayuntamiento por el Registro, y llamé a la Policía Local, pero aquí nadie viene a limpiar”, comenta José Prieto indignado.

En su caso, él ya sabe cuáles pueden ser las consecuencias de que las zarzas y las hierbas crezcan a su antojo, “porque hace unos años hubo un incendio que afectó a esa parcela y se derritieron las persianas de la casa y estallaron los cristales de las ventanas”.

En aquella ocasión se hizo cargo de todo el seguro y afortunadamente las consecuencias no fueron graves, pero José no quiere que la historia se vuelva a repetir. Este vecino no entiende cómo “el Ayuntamiento abre expedientes sancionadores a los particulares por no desbrozar mientras tiene en este estado una finca de su propiedad”, se pregunta.

