Veinte años sin ‘sequía’ un mes de agosto en Santiago

Veintiocho grados. Esa es la previsión de temperatura máxima que tendrá Compostela esta semana si se cumplen las predicciones de Meteogalicia. El esperado anticiclón trae consigo una tregua después de una mitad de verano en la que muchos se han preguntado cuándo llegaría el sol. Sin embargo, para disgusto de todos, el mal tiempo en agosto es un habitual en Santiago. Si se cogen las estadísticas del presente siglo no encontramos un verano en veinte años sin lluvia en el octavo mes del año. Buena prueba es el presente mes, que acumula ya 16 litros y medio por metro cuadrado de agua en solo nueve días. La muestra la tuvimos la pasada semana, cuando al paragüas se le sumó una temperatura fresca que recordaba más a la temporada de comienzos de primavera que al verano. La lluvia también truncó los planes de muchos el primer domingo de mes, el día primero, cuando se tuvo que cancelar el concierto de Raphael en O Son do Camiño-Perseidas tras un buen rato con todas las miradas hacia arriba a la espera de un milagro meteorológico que nunca llegó.

Según los datos recogidos periódicamente por el Observatorio Astronómico Ramón María Aller, de la Universidade de Santiago, “en el presente siglo hubo en Compostela precipitaciones todos los meses de agosto”, explica su director, José Ángel Docobo. La pregunta oportuna es cuál fue el verano más lluvioso de todo ese periodo. Se lleva el premio el mes de agosto de 2004, cuando en dos semanas se recogieron 255 litros/m2. Muy de cerca le siguen los meses de agosto de 2015, con 146 litros/m2 en 18 jornadas. Y más cerca en nuestras memorias encontramos los 113.5 l/m2 de agosto del año pasado. En cuanto a datos individuales, los días de lluvia con más cantidad de un mes de agosto los encontramos el Día de San Roque de 2004, con casi 55 l/m2; el 18 de agosto de 2006 y el 27 de agosto de 2015, ambos con casi 53 l/m2.

Para suerte de todos, la balanza tiene dos lados y el otro lo protagoniza el más seco. El mejor dato reciente en cuanto a ausencia de lluvia es el de los meses de agosto con menos acumulación de agua, un registro en el que el octavo mes del año 2010 ocupa un puesto destacado, con 8 l/m2, menos que lo que ha llovido en lo que va de presente mes. Tampoco llovió demasiado en 2002, con 11 l/m2. De momento el verano actual no pasará a la historia como el más seco de los últimos tiempos, un título que ostentan los meses de julio y agosto de 2016, con solo ocho días de lluvia entre los dos y una baja acumulación, que no llegó a los 14 litros por metro cuadrado.

Otra de las patas más importantes es la relacionada con las temperaturas. Como decíamos al comienzo, la máxima marca es de 28 grados para toda la semana, con una mínima de 14-15 grados. El mejor día de la semana será el próximo viernes, cuando se podrían alcanzar los 29 grados. A partir de ahí, las temperaturas irán bajando para comenzar la siguiente semana con menos de 25 grados. En lo que va de verano, las temperaturas han sido bastante suaves en Santiago, con solo tres días de máximas elevadas en julio, que rondaron los 35 grados. Las cifras están lejos de los datos más calurosos de los últimos tiempos, donde se sitúa en el podio el 12 de agosto de 2003, cuando se alcanzaron los 39.7 grados. Durante ese caluroso verano de 2003 aquella se superaran los 30 grados en 14 ocasiones, con valores de 38.7, 38.5 y 37.2 grados otros días de aquel mes. En las últimas dos décadas, “únicamente en agosto de 2004 no se llegaron a superar los 30º, siendo la máxima de aquel mes de 29º, registrados el 1”, indica. “En los últimos años del pasado siglo hay que mencionar los agostos de 1983, 1985, 1986 y 1999, en los que no se llegó a los 30 grados en ninguna ocasión. En cuanto a lluvia, cabe destacar que en agosto de 1981 no llovió ningún día en Santiago”, concluye el director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller.