Veintidós laboratorios en A Sionlla atraerán a potentes firmas ‘biotech’

Este mes está previsto que el nuevo centro de tecnologías avanzadas de A Sionlla inicie su andadura. Para mañana está ya convocado un pleno extraordinario en Raxoi para que el Ayuntamiento asuma la mayoría accionarial en Uninova, la empresa que comparte con la USC y que será una de las impulsoras del proyecto. Las otras partes son la Xunta, el Área Empresarial del Tambre y la Cámara de Comercio de Santiago.

Al mismo tiempo, Raxoi ya está ultimando el expediente para la cesión de los dos mil quinientos metros cuadrados del polígono donde se ubicará el edificio. Una construcción en la que la asociación del Tambre ya trabaja en el anteproyecto, con el objetivo de que en cuanto se disponga del suelo se pueda empezar con el movimiento de tierras. El proyecto, según explican, no entraña gran complejidad, porque se trata de un edificio moderno sin garaje, lo que evitará tener que hacer excavaciones.

Y es que el tiempo apremia, porque el otro socio en la operación es la Xunta, que a través del Igape ha aportado más de cuatro millones y medio de euros de los cinco que se calcula que costará el nuevo edificio, y la operación tiene que estar ejecutada para el verano de 2022.

La puesta en marcha de Biotech, un ejemplo de la colaboración de los sectores público y privado reportará importantes ventajas para la ciudad, por lo que supone de un cambio fundamental en su estructura económica, apostando por una reindustrialización que compense el excesivo peso que en los últimos años ha adquirido el sector servicios y, especialmente el sector turístico, algo que ahora se está haciendo notar de forma especial con la crisis derivada de la pandemia.

Otra de las ventajas es que servirá para canalizar la investigación y el talento que se generan en la Universidade de Santiago, y que actualmente tiene que buscar su futuro laboral fuera de Galicia.

Por último, y no menos importante, es que el empleo que se espera generar en este polo será de alta calidad, y no solo por su nivel de ingresos, sino también por su duración, al no estar sometido a la estacionalidad de otros sectores como el turístico. Con lo cual también contribuirá a fijar población, además de atraer a nuevas empresas del sector industrial.

El nuevo centro facilitará la llegada a Santiago de empresas y compañías que aportarán un alto valor añadido, ya que en los 22 laboratorios con que contará se podrá desarrollar una labor conjunta generando sinergias entre ellas.

Así pues, asociaciones empresariales como la del Tambre, presidida por José Fernández Alborés, que desde el primer momento asumió este objetivo como una de sus grandes prioridades, y la Cámara de Comercio, presidida por José Sierra, han encontrado respuesta a sus demandas tanto en la Universidade, con su rector al frente, Antonio López, como en el Ayuntamiento y la Xunta para desarrollar este proyecto centrado en la biomedicina y el sector de la madera, que convertirán a Santiago en un referente internacional.

La localización de este polo de innovación en A Sionlla fue también uno de los aspectos fundamentales que se plantearon desde el inicio, ya que además de la proximidad con los centros de conocimiento y las principales entidades públicas y privadas de la biotecnología en Galicia, también se beneficiará de unas excelentes comunicaciones. De hecho, la parcela donde se ubicará el nuevo edificio está en las proximidades del emplazamiento del nuevo enlace orbital, ahora en obras, lo que permite conectar con las principales vías de alta capacidad.

En esta primera fase del proyecto se construirá una infraestructura de servicios innovadores a empresas biotecnológicas, una iniciativa público-privada, con laboratorios para las empresas en fase de postincubación, proyecto en el que se invertirán unos cinco millones de euros

En paralelo, se creará una sociedad para recibir fondos de la convocatoria de Centros de Fabricación Avanzada del IGAPE. En la segunda fase, está previsto construir espacios industriales de aproximadamente quinientos metros cuadrados para empresas biotecnológicas, con financiamiento privado y promovido por las empresas biotecnológicas en forma de cooperativa o de unión temporal de empresas. En conjunto, el proyecto supondrá una inversión aproximada de dieciocho millones de euros, según el Ayuntamiento.