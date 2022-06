Verea atende as peticións dos veciños de Casas Novas

Borja Verea, presidente dos populares composteláns e deputado no Parlamento de Galicia, visitou estes días aos veciños da Casas Novas para escoitar as súas demandas para o barrio. Un labor que leva desempeñando desde hai dous anos e que intensificará a partir de agora unha vez que a pandemia está deixando paso de novo á normalidade.

Nesta xuntanza, á que acudiron uns 20 veciños, no bar Santiago, máis coñecido como Os Manolos, Verea escoitou de primeira man as necesidades dunha zona que leva completamente desatendida os últimos 7 anos.

Para o líder popular resulta inadmisible que, nun barrio no que está a aumentar a poboación xoven con nenos, o parque infantil siga a ser o mesmo de hai más de 30 anos. “Só hai que darse un paseo por alí para ver que fai falla unha renovación de mobiliario, e non pequenos parques ou lavados de cara para ver se os veciños quedan contentos”, afirmou Verea, e engadiu que xa está ben de se rir dos veciños e ignorar as súas peticións. Así, “o alcalde que tanto presume de subir ao Pedroso todas as semanas debería ser consciente da situación da zona, e das carencias que sufren”, como a falta dunha beirarúa nun tramo da subida ao monte, tan concorrido polos composteláns, que teñen que esquivar aos coches cando saen a andar.

Á reunión tamén asistiron algúns membros da Asociación de Veciños que recoñeceron que están fartos de pedir cousas necesarias para o barrio e non obter resposta. “Levamos anos pedindo un parque biosaludable para os nosos maiores pero sempre queda para o orzamento do ano seguinte, e unhas por outras, seguimos sen ter un espazo para que os nosos maiores fagan algo de exercicio”.

Verea apuntou que o problema de Casas Novas, por desgracia, “estámonolo atopando noutras zonas da cidade, onde o concello non está nin se lle espera”. E é que, insistiu, “non están a pedir grandes inversións para a zona, son necesidades básicas que todo barrio debería ter por dignidade e porque pagan os seus impostos para poder contar cuns servizos mínimos”. Así, asuntos como ter mellores combinacións de transporte, unha marquesina para a parada que hai xunto á ponte, ou elementos para que os colectores de lixo non se despracen polas estradas cando sopla un pouco de vento son algunas das demandas destes veciños, que se sinten abandonanos polo seu propio concello. Algo que, segundo Verea, “demostra a incapacidade de xestión deste goberno e que fai falta un cambio para que estas cousas non sigan pasando”.

Borja Verea leva moitos meses percorrendo todos e cada un dos barrios e parroquias de Santiago para reunirse cos veciños e atender as súas reclamacións.