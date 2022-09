Verea: “Canto máis subo nas enquisas, máis me insultan”

Borja Verea, candidato do Partido Popular ás eleccións municipais de Santiago, quixo saír ao paso da polémica suscitada polo insulto recibido desde o partido socialista de Sánchez Bugallo, que tachou ao líder compostelán de “facha” por ter mantido unha reunión de traballo co exministro Jaime Mayor Oreja no Hostal.

Neste senso, o líder popular tachou de “decepcionante” esta acción por parte do goberno de Bugallo e aclarou que “en Compostela cabemos todos, eu escoito e aprendo de todo o mundo, así entendo a miña cidade, por iso quero ser o alcalde de todos”. Na mesma liña, destacou que “ao cansanzo e tristeza do seu mandato, Bugallo agora suma as descalificacións, demostrando que pertence a outra época, onde os insultos saían gratis, hoxe non”, sentenciou o candidato á alcaldía.

“Seguirei escoitando e reuníndome con todo o mundo”, manifestou Verea contundente, pois facendo énfase en que en Compostela hai sitio para todos, subliñou que “mentres outros seguen atrapados no seu minifundismo mental, eu seguirei traballando por unha cidade aberta onde teñan sitio todas as opinións, me gusten ou non”.

Así mesmo, o candidato popular á alcaldía de Santiago tamén quixo responder ante os insultos que recibiu nas últimas datas tanto do partido de Xosé Sánchez Bugallo como dos seus socios. Neste aspecto, Verea salientou: “Canto máis subo nas enquisas, máis me insultan”. Ante o que añdiu con vehemencia, “eu seguirei traballando como ata agora, vintecatro horas ao día, sete días á semana para construír esa gran maioría que me permita ser o alcalde de todos e levar a Compostela ao século XXI”.