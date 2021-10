Verea denuncia la inacción de Raxoi con tres millones ‘aparcados’ en un cajón

Santiago. O Grupo Municipal Popular advierte de “eivas e indeterminacións nos pregos de licitación da concesión do uso privativo do dominio público municipal para a explotación de dous quioscos no parque da Alameda e na Praza de Vigo”, que se encuentran en plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 5 de noviembre, por lo que, “ante os prexuízos que poidan ocasionar”, recomienda “a paralización e a revisión do procedemento”.

Desde el PP señalan que “nos pregos unicamente se prohibe a venda de bebidas alcohólicas a menores de dezaoito anos, deixando aberta a posibilidade da súa dispensa”. En este sentido, apuntan que “a indeterminación das condicións pode converter estes espazos, frecuentados pola infancia e a mocidade, en lugares de subministro para botellóns”.

Por este motivo, sostienen que “no prego debería figurar de forma expresa e categórica esta prohibición, en consonancia coas recomendacións das estratexias nacionais e internacionais sobre drogas; e tal e como se recolle no modelo de ordenanza da Federación Española de Municipios e Provincias para regular o consumo indebido de bebidas alcohólicas”. Igualmente, desde el grupo popular también cuestionan “os horarios que condicionan o acceso aos aseos adaptados integrados na instalación, polo que estes servizos básicos poderían estar pechados domingos e festivos polas tardes”. “Estes horarios resultan insuficientes”, subrayan.