Verea denuncia que se intente esconder la marginación social

Esta semana se están llevando a cabo, tal y como adelantó este periódico el pasado viernes, las obras de rehabilitación en la avenida Xoán XXIII, cuya actuación más llamativa es el levantamiento de un muro en la dársena para evitar que personas sin recursos se asienten en la zona.

Borja Verea, candidato a la Alcaldía de Santiago de los populares compostelanos y diputado autonómico, se acercó a las obras del muro de Xoan XXIII para lamentar que “sexa un goberno socialista quen poña en marcha solucións do pasado en cuestións tan sensibles como é a protección das persoas sen fogar”, lo que vuelve a demostrar “que este antigo PSOE xa non representa nin á cidade nin aos veciños”.

“Levantar un muro de cemento para botar fóra a persoas en risco de exclusión non arranxa nada, e é un dobre erro: querer esconder unha realidade que non son quen de solucionar e, ademais, trasladar unha problemática moi seria e complicada a outro punto da cidade”, destacó el presidente popular, “é o recoñecemento dunha falta de sensibilidade e humanidade que retrata aos dirixentes actuais que non cumpriron neste mandato as expectativas xeradas”.

En ese sentido, el candidato popular recordó que, a partir de la primavera de 2023, “en canto cheguemos ao goberno de Santiago poñeremos en marcha unha Estratexia do Benestar e activaremos políticas para facilitar a integración das persoas sen teito na nosa cidade, porque no século XXI os problemas sociais non se solucionan con muros e cemento; senón con medidas eficaces e investimentos intelixentes”, destacando que “cando nos atopemos un problema social, nós non o solucionaremos con 20.000 euros en ladrillo danando a dignidade de todos” garantindo que “eses fondos, e máis, destinarémolos a investimentos sociais reais e a fortalecer ás entidades do terceiro sector que levan anos xestionando esta problemática”. “Poñer un muro na dársena de Xoan XXIII só servirá para trasladar o problema a outro punto da cidade, e cando teñamos un novo campamento ilegal noutra localización, que será o seguinte? Outro muro? Unhas concertinas?”, denunció Borja Verea.

El parlamentario popular concluyó que su partido está ya trabajando en el programa de gobierno que presentará a las elecciones municipales de 2023 “cunhas políticas de inclusión e familia prioritarias, e onde unha Compostela máis social, humana e inclusiva será o mellor camiño para levar a Santiago ao século XXI”.

PLan de rehabilitación. Como se señalaba la pasada semana, la idea es levantar un pequeño muro que impedirá el acceso al pequeño espacio abierto bajo la terraza de la dársena, un lugar donde habitualmente se instalaban personas sin hogar con tiendas de campaña.

Estos campamentos improvisados generaban problemas con frecuencia: suciedad, riñas, malos olores... que recibían a diario a los turistas que desembarcaban en el lugar. La intervención, que se está realizando mediante un contrato menor, asciende a unos veinte mil euros. El concejal de Obras, Javier Fernández, comentó que la intención del Concello es también humanizar la zona con unas jardineras y más mobiliario para que los visitantes se encuentren con un lugar acogedor tan pronto ponen un pie en Santiago.