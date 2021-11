Verea di que a reunión do Real Padroado foi “un auténtico engano”

Borja Verea, deputado autonómico e presidente dos populares composteláns, alertou onte no Parlamento de Galicia “o continuo abandono ao que o Partido Socialista está sometendo á cidade de Santiago”. Aproveitando unha comparecencia en sesión plenaria sobre a tempada turística de verán, o parlamentario do PP reprobou que “non hai unha soa medida de Pedro Sánchez nos últimos dous anos que axudase ao turismo en Galicia”. Neste senso, quixo destacar, como último exemplo, “un dato revelador” como é que “os plans de rescate da Xunta de Galicia dedicaron 90 millóns de euros ao sector turístico galego, mentres que o plan de Pedro Sánchez non conseguiu destinar nin tan sequera un millón”.

Asemade, Verea calificou tamén como “moi grave” o que pasou hai dous meses en Santiago, cando Pedro Sánchez e Sánchez Bugallo decidiron convocar o Real Padroado do Consorcio despois de 15 anos, “unha institución”, dixo, “cun importante valor simbólico para os composteláns”. Ese día, destacou o presidente do PP de Santiago, “desembarcaron cinco ministros para prometer 280 millóns en Santiago nos próximos 10 anos, ou o que é o mesmo “unha media de investimento na cidade de 30 millóns ao ano, aínda que o que nos atopamos no primeiro orzamento de Partido Socialista son cero euros”. Nesta liña, o líder popular criticou que “durante semanas estivemos todos os veciños de Santiago vendo e escoitando os novos proxectos que ían facerse con estes fondos”, o que calificou como “un auténtico engano á cidade de Santiago, e o que é máis grave, unha irresponsabilidade ao poñer en perigo a credibilidade dunha institución tan querida para os veciños de Santiago como é o Real Padroado”.

O deputado autonómico puxo tamén na balanza os 170 millóns que Núñez Feijóo está destinando ao Xacobeo, e comparouno “coa ausencia de partida específica por parte do PSOE, nin no Goberno de Pedro Sánchez nin no Goberno de Sánchez Bugallo”. “Do Plan Nacional Xacobeo non sabemos canto vai destinado a Galicia”, apuntou Verea, antes de engadir que “nin hai partida específica para o Xacobeo, pero tampouco se sabe nada da ampliación das desgravacións fiscais nin tampouco do reforzo das plantillas dos Corpos de Seguridade en Santiago”, cuestión esta, salientou, “importante para garantir a seguridade na cidade ante a chegada de visitantes que se esperan para o ano 2022”.