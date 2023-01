Verea e Feijóo captan as miradas nos actos da Feria Internacional de Turismo

fitur. O candidato á alcaldía de Santiago polo Partido Popular, Borja Verea, acudiu estes últimos días á Feria Internacional de Turismo (Fitur que acolle estos días o Ifema de Madrid.

Nos actos celebrados no marco do Fitur estiveron presentes varias autoridades, como o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; o alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, entre outros, e o propio Borja Verea, que tivo a aportunidade de reencontrarse co expresidente da Xunta, un encontro que celebraron amistosamente. Borja Verea estivo interesándose pola promoción de Santiago e de toda Galicia no marco desta feira internacional, unha das máis importantes do mundo. ecg