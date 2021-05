Verea esixe a Bugallo que atenda as demandas dos veciños de Mallou

BARRIoS. O presidente dos populares composteláns, Borja Verea, acompañado da Asociación de Veciños Casa Agraria, visitou o barrio de Mallou onde puido comprobar o malestar dos veciños que levan anos queixándose da falta de investimentos e atención por parte do goberno municipal. No paseo e visita polo barrio foron moitos os veciños que se achegaron a trasladar as súas queixas pola reiterada falta de resposta das autoridades locais. Verea destacou que “só hai que achegarse para comprobar que Mallou está completamente abandonado e esquecido”, engadindo que o barrio “se ben está nunha zona privilexiada da cidade, faltan servizos básicos e investimentos necesarios”. Os veciños denunciaron na visita que “non hai ningún diálogo co concello, hai anos que por Mallou non pasa ninguén a escoitarnos”. Destacaron como principais queixas e demandas a falla de canalización de gas natural, problemas graves co alcantarillado e un alumeado público deficiente; “estamos pagando os impostos municipais igual que no centro da cidade, como zona urbana, e sen embargo non temos os servizos mínimos e a o mantemento é inexistente”. E, entre moitos exemplos, queixáronse de que a limpeza viaria non pasa por Mallou ou pasa cada moitos meses e todas os sumidoiros están colapsados pola falta de limpeza. ECG