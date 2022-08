Verea ve preocupante a ocupación hoteleira

O presidente dos populares composteláns e deputado autonómico, Borja Verea, calificou de gravísima a información coñecida estes días que sitúa a ocupación hoteleira nun 60%, algo “difícil de xustificar se temos en conta que estamos en xullo de 2022, ano Xacobeo, e na semana do Apóstolo”.

A cifra anunciada por Unión Hotelera, que representa o 55% da oferta de hotelería da cidade, “ten un único responsable”, segundo Verea, e “é Bugallo”. Para o líder popular isto debería traer consigo algún tipo responsabilidade política e explicación seria, pero o único que recibimos por parte do alcalde “é unha xustificación na súa liña habitual de escapismo onde culpa aos hoteis polos altos prezos”, algo que “cae polo seu propio peso, porque se tes unha boa programación, aínda que o prezo sexa alto, a xente vén”.

Nese senso, Verea confirmou ter mantidas conversacións con diferentes directores de hoteis para interesarse pola situación este verán e todos coincidiron que no mes de xullo o momento de maior ocupación foi no que tiveron os prezos máis altos, datas que coincidían co concerto dun grupo internacional en Santiago, Imagine Dragons. Así, isto indica, insistiu o líder popular, que “se hai unha programación cultural seria, se hai unha política de turismo seria e unha programación atractiva, os visitantes de máximo nivel virían á cidade”.

O problema é que agora mesmo en Santiago “hai un goberno socialista que o toma todo a broma”, e esa “falta de seriedade na xestión”, lamentou Verea, ten a “súas consecuencias”. “Os responsables públicos enchemos a boca con que queremos un turismo de calidade, con alto valor engadido, e precisamente este tipo de visitantes que apostan por hoteis de 4-5 estrelas, dos de máximo nivel da cidade, non se están a quedar en Santiago, e polo tanto hai unha responsabilidade evidente que é a do alcalde”, engadiu.

Con respecto ao conflicto coas Vivendas de Uso Turístico (VUT), o tamén deputado autonómico considerou que as VUT deben estar incluídas no mix turístico do futuro de Santiago pero con restriccións.

Así, hai visitantes que só consumen vivendas de uso turístico na cidade, sinalou Verea, polo tanto “non se pode prescindir delas, pero o certo é que teñen que estar ordeadas, proporcionadas, limitadas e ben reguladas”. “É inconcebible que nunha cidade como Santiago haxa tal falta de transparencia con respecto a este tipo de establecementos”, denunciu, e engadiu que “se lle preguntamos a calquera veciño de Santiago que pode facer coa súa vivenda, se alquilala ou convertila en Vivenda de Uso Turístico, non vai saber que contestar porque cada día o goberno de Bugallo cambia de criterio en relación a este tema.

Así, o líder popular calificou de “caos e desorde, aquí ninguén sabe o que se pode facer, porque non o aclaran, están cambiando cada 6 meses de criterio cunha falta total de seguridade xurídica, unha falta total de transparencia, e de ocorrencia en ocorrencia”.

E destacou que para o PP de Santiago o modelo ideal é un mix turístico onde a vivenda de uso turístico teña a sua porcentaxe e estea ordeada e regulada, ten que existir na cidade de Santiago e ademais “toda esa riqueza que xerarían as vivendas de uso turístico”.