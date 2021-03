Vergüenza y despropósito: indignación entre los usuarios del CHUS por la falta de plazas de aparcamiento

La situación denunciada ayer por este periódico sobre el auténtico caos que se produce día tras día para aparcar en las proximidades del Hospital de Santiago está provocando gran indignación entre los usuarios. Si en algo coinciden todos es que la ley de la selva que se vive a diario para intentar dejar los vehículos supone una auténtica vergüenza y, no solo dificultad el tránsito de vehículos sanitarios o de transporte público, sino también el paso por la acera de personas mayores o con movilidad reducida que tienen que ir sorteando a los vehículos.

“Unha vergoña, e se tes que acercarte con persoas de mobilidade reducida, coas beirarrúas ocupadas por coches, sorteando buracos,e adoquíns soltos por todos lados... Un desastre”, expresaba una de las afectadas a este respecto. Otros, como Eva, denuncian que “se vas con alguén que non pode camiñar moito, é dependente, etc. É necesario ir 2 acompañantes, o cal moitas veces resulta complicadísimo”. O problema da falta de plazas de aparcamento afecta tamén ás persoas con mobilidade reducida, sen espazo suficiente reservado para eles. “En Conxo pasa igual, teño carné de aparcamento de minusválidos e non tiña onde aparcar porque solo teñen 3 plazas”, afirma.

A esto hay que sumar que el trasiego constante de coches sobre las aceras de forma continuada ha provocado que las mismas estén totalmente destrozadas en alguna de las zonas más cercanas al hospital, y los propios vehículos se ven en ocasiones atrapados por otros que se encuentran mal estacionados. “Está mal pensado desde un principio. Podíanse facer prazas nos terreos vacíos que hai nas zonas próximas ao Hospital, pero os temas políticos, xa se sabe. Aquí estamos todos dando voltas”, explica uno de los conductores que opta por aguardar con su vehículo en doble fila a la espera de que salga su familiar de la consulta.

Otros, como Diego, ni intentan aparcar cerca y optan por llevar su coche a zonas cercanas como San Ignacio de Loyola: “Aquí sempre hai sitio e non me arrisco a deixar o coche de calquera forma ou andar a correr para chegar a tempo á consulta”. El problema no afecta solo a los pacientes o familiares que acuden a realizar una prueba o asisten a una consulta, sino que se extiende a los trabajadores, como a esta enfermera: “Para entrar a mi hora, vengo con casi una hora de margen y aun así muchas veces no encuentro dónde aparcar, tampoco en el espacio reservado para los trabajadores”.

SOLUCIONES. Las soluciones pasan por realizar el prometido -y olvidado- aparcamiento en superficie en los terrenos del Campus Vida, o habilitar un gran número de plazas en otro terreno disponible. Hasta ese momento, no hay alternativa posible al caos diario que si vive en el hospital. La seguridad del centro se encarga de vigilar que no se saturen las aceras de las entradas principales, pero nada puede hacer en el resto de la infraestructura. La grúa municipal, tal y como han confirmado fuentes del ayuntamiento ante la pregunta de este periódico, no tiene competencias “nin para multar nin para levar coches no CHUS”.