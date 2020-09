Versión ‘on line’ al 100% para obtener los títulos de PNB Y PER

NÁUTICA. Con el objetivo de minimizar el riesgo entre los alumnos, los tradicionales cursos para obtener la titulación de Patrón de Navegación Básica (PNB) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), organizados por la Escuela Náutica Portomeloxo y el Multiusos Fontes do Sar, se han tenido que adaptar a un formato especial. El modelo imperante en los últimos años ha sido el semipresencial, pero ahora se ha optado por reducir al máximo las clases en aula. De esta forma, quienes prefieran prescindir totalmente de ellas podrán optar por una modalidad enteramente on line y participar igualmente en los exámenes extraordinarios de este trimestre.

En esta ocasión, en lugar de la tradicional presentación y entrega de la documentación, para inscribirse en los cursos bastará con rellenar el formulario de la web www.nauticapopular.com y enviarlo junto al resguardo del pago del curso teórico. Cabe recordar que el curso semipresencial de PNB tiene un coste de 210 euros, o 180 para los abonados al Multiusos. Por su parte, el de PER tiene un precio de 310 euros o 280 para abonados. Quienes opten por la modalidad completamente on line deberán pagar 170 euros para el de PNB y 250 para el de PER.

Los interesados pueden formalizar su inscripción hasta el día 15 del próximo mes. Toda la información sobre los cursos, incluyendo las posibilidades laborales o recreativas que ofrecen y los cambios en la planificación original de los mismos, puede encontrarse en www.nauticapopular.com. REDACCIÓN