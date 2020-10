Vía libre al primer ascensor en el ARI de Pontepedriña

Santiago. En la junta de gobierno municipal que tendrá lugar mañana, lunes, está previsto analizar la propuesta de la Concejalía de Urbanismo sobre la renuncia de varias subvenciones destinadas a ayudas a financiar el coste de estas mejoras en los inmuebles de Pontepedriña.

Tramitar estos procesos no resulta sencillo, ya que no se debe olvidar que se trata de propiedades privadas en las que el Ayuntamiento no puede intervenir de forma directa, aunque sí a través de las áreas de vivienda autonómica y central en forma de concesión de subvenciones que hagan más fácil a los propietarios la financiación de las obras necesarias.

Por otra parte, estos trabajos, que afectan a espacios comunes de los edificios no se pueden llevar a cabo sin contar con el visto bueno de las comunidades de propietarios. Es decir, que para el arreglo de cubiertas, fachadas y ascensores es necesario que todos los dueños de viviendas estén de acuerdo y se comprometan a realizar la reformas necesarias en interior y zonas comunes.

Además de en las ARIs, estas ayudas para la mejora de la accesibilidad con la instalación de ascensores, también se extienden a otros punto, y de hecho, la junta también autorizará otro en Vite.