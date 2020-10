Vía libre para continuar el despliegue de internet

municipal. Tras la aprobación la pasada semana por parte de la Comisión Asesora del Casco Histórico del proyecto para el despliegue de las redes de fibra óptica en el casco histórico de Santiago, la junta de gobierno dará hoy la licencia para los trabajos en las rúas do Fraco y do Vilar, por donde comenzará la operación que se prevé extender a toda la zona monumental antes del final del segundo semestre del próximo año. Con todo, ya el pasado viernes comenzó la colocación de los cajetines en las fachadas de la rúa do Franco para establecer después las conexiones interiores. En materia de urbanismo, en la reunión también se procederá a la recepción oficial de dos actuaciones, después de las comprobaciones de los técnicos. Se trata de los trabajos que se llevaron a cabo para el acondicionamiento del parque de Espiño, y de los trabajos de reurbanización que se ejecutaron en las rúas de Castrón Douro y Patio de Madres . ecg