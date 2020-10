Vía libre para el despliegue del cableado de fibra óptica a partir de la rúa do Franco

Santiago. La Comisión Asesora do Patrimonio Histórico, presidida por la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, informó ayer favorablemente, entre otros asuntos, del Proxecto de infraestrutura para o despregamento de Rede FTTH Orange/Jazztel na cidade histórica de Santiago de Compostela -Fase 1: Rúa do Franco e Rúa do Vilar, 34-84.

Se trata de un programa que cuenta con un presupuesto de ejecución material de 39.946 euros. Se colocarán unas pequeñas cajas, de un tamaño ligeramente superior al de un smartphone y de color gris, para minimizar su impacto visual, y la conexiones se llevará a cabo a través de los portales y de los elementos comunes del interior del edificio. Por su parte, los pasos de red soterrados se realizarán siguiendo la alineación de las losas de granito y afectando al menor número posible.

Además, las nuevas arquetas de telefonía tendrán también las tapas de granito, similares a las del pavimento, y con el grosor suficiente para soportar el paso de los vehículos por encima. ecg