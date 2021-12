Vía libre tralo pleno para aplicar as medidas do Pacto polo Rural

Santiago. O pleno do Concello de Santiago aprobou por unanimidade a proposición do BNG para aplicar as medidas do Pacto polo Rural. Neste senso, o concelleiro de Medio Rural, José Manuel Pichel, anunciou que, para o ano 2022, figura no borrador de orzamentos a cantidade de 1.000.000 de euros para investimentos no rural, “cantidade que se debatirá e pechará cos representantes de Ferusa sobre cal será a súa finalidade, se ben é certo que tal e como se atopan de deteriorados os viais asfaltados do rural a nosa idea é priorizar en acometer aí a maior inversión”, indicou Pichel.

Sobre esta cuestión, o BNG considera positivo que agora se comprometan a destinar un millón de euros, “mais o acordo inicial eran 2,5 millóns anuais nun período de 8 anos para o cumprimento deste Pacto polo Rural”, sinalaron.

Por outra banda, durante o pleno de onte tamén se aprobou por unanimidade, a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do SUD 9-10, estrada de Vigo-Chouchiños. A aprobación incorporou unha emenda transacional que recollía parte da emenda presentada polo BNG. O texto recolle a proposta de “acometer a modificación no ámbito do SUD 9-10 estrada de Vigo Chouchiños co obxecto de darlle maior superficie as parcelas dotacionais previstas que permitan a ampliación do complexo hospitalario, resolver mellor os graves problemas de mobilidade e estacionamento e facer viable o desenvolvemento do planeamento”. ECG