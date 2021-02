Viaqua traslada a súa oficina dende Feáns á rúa Domingo García Sabell

Santiago. Viaqua, empresa que xestiona o servizo de augas, saneamento e depuración de Santiago, cambia a localización da súa oficina de atención ao cliente, pasando

de estar na rúa Feáns a abrir unha nova sucursal na rúa Domingo García Sabell, nº 7 baixo, facendo esquina con Galeras, nº 40. Deste xeito, Viaqua da un paso máis na súa aposta pola accesibilidade e o uso estratéxico das novas tecnoloxías, incorporando na nova oficina de atención ao cliente de Santiago, un sistema de vídeo-interpretación en lingua de signos para persoas xordas. En colaboración coa Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), a concesionaria implanta o sistema de vídeo e interpretación SVisual, o que permitirá eliminar barreiras e que as persoas xordas poidan contactar coa entidade e realizar as súas respectivas xestións, asegurando que teñan o mesmo acceso á información aportada que o resto da cidadanía.

Dentro do proceso de transformación dixital que está a implantar Viaqua e co obxectivo de poder facilitar a todos os usuarios o mellor servicio de atención ao cliente, a empresa reforza as súas canles virtuais, garantindo a seguridade e saúde dos clientes e do seu cadro de persoal.

Actualmente a atención ao cliente realizase só con cita previa, solicitándoa a través dos teléfonos 981 215 990 e 900 201 230 ou ben a través

da Área de clientes da web viaqua.gal. No caso de que algunha xestión requira a atención presencial, proporcionarase unha cita previa para ser atendido na oficina, dando prioridade nestes casos ás persoas maiores e aos colectivos vulnerables.

Ademais, a través da Área de clientes da páxina web de Viaqua os usuarios poden realizar todas as xestións relativas ao seu contrato de auga, solicitude de altas, baixas e cambios de titular, autolectura do contador, consulta de consumos históricos, domiciliación de pagos, entre outros, en calquera momento e desde calquera dispositivo. Ademais, o pago das facturas do servizo de auga, pode realizarse dende calquera caixeiro automático de Abanca, Santander, Caixabank e dende a web de Viaqua. Esta nova estancia é máis accesible ademais de estar localizada nunha zona céntrica. ecg