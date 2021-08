Viaxe ao pasado de Vite (II): os barracóns de A Ponderosa

Tras afondar na anterior entrega na loita social levada a cabo durante os 80 e os 90 polos veciños do barrio de Vite, toca afondarse noutros dos capítulos da ficción sonora Dramawalker Vite. “Apenas unhas poucas persoas lembran unha das historias máis esquecidas da cidade, a dun poboado que a sabedoría popular bautizou como A Ponderosa”. Baixo esta premisa introdúcesenos no capítulo escrito por Manuel Cortés sobre A Ponderosa, o conxunto de barracóns provisionais nos que viviron moitos dos habitantes do barrio antes de recibir o seu piso. O poboado era irregular pero si se sabe que ía desde a zona de xogos do parque Pablo Iglesias ata a igrexa da Guadalupe, e por outro lado ata a Ponte Mantible. Era grande e chegou a estenderse ata os bloques e ata a rúa da Guadalupe. Formado por máis dunha decena de pavillóns de vivendas, neles vivían unhas mil persoas entre mediados dos sesenta ata mediados dos setenta.

Dramawalker Vite, realizada polo Grupo Chévere en coprodución co Centro Dramático Galego e o Nacional, trae a historia de A Ponderosa a través das vivencias de Juan, un dos seus exhabitantes. A súa historia, e a da súa familia, pode resumirse como unha historia de agarda. A agarda por un prometido piso que para a súa nai chegou demasiado tarde, pois non viviu nin un ano na súa nova vivenda cando faleceu. “Pasou toda a vida esperando por unha casiña e non chegou a vivir nela”, conta o seu fillo. Juan e os seus pais chegaron aos barracóns procedentes da Costa Nova, de onde os botaron cando se fixo Xoán XXIII, nacida para ser unha rúa matriz da cidade. De feito, este cuidado podcast recolle ata unha gravación do NODO na que se pode escoitar: “En la ciudad de Santiago se ha abierto un amplio vial que une la zona norte de la ciudad con la solemne zona vieja”. As autoridades mandaron a eses veciños ás Casas de Vite, como se coñecía inicialmente a zona de A Ponderosa, nome extraído da popular serie Bonanza.

Os barracóns aos que chegaron Juan e a súa familia, nos que pasaron unha década, tiñan paredes de conglomerado, e por eles non só se filtraba o son senón tamén a auga e o vento. “Non lle meteron illamento aos edificios do barrio, ían meterllo aos barracóns”, lamenta este exveciño, que recorda os ratos na taberna do Pichita, ou a tenda de Chucha en Guadalupe. “Os nosos pais eran xente pobre. Os que tiñan máis cartos podían permitirse unha estufa de butano. Todos viviron alí máis tempo do que lle dixeran. Aguantaron pola promesa de ser propietarios dun piso porque nunca tiveran nin un cortello no que meterse. Eu marchei no 72, pero papá e mamá quedaron esperando”, insiste Juan. O desenlace está contado.

DROGAS E MISERIA. O guión escrito por Esther Carrodeguas, O monumento, afonda na historia máis triste e escura do barrio. A de todos os rapaces que non tiñan un porvir, e que se refuxiaron na mala vida. Así, crea de maneira libre un relato inspirado na historia dos senlleiros Toni e Toné, aos que define como uns deses heroes anónimos que conseguiron volver do lado salvaxe da vida e integrarse na comunidade, malia os intentos da xustiza para imporlles un castigo tardío. Na historia recréase a vida de Toñito, quen pasou da mendicidade á reinserción. Polo camiño quedou o desemprego, un núcleo familiar desestruturado polo maltrato, roubos, alcoholismo, fracaso escolar, abandono, responsabilidades que non lle pertencían... E, no medio, quedou o roubo dun banco, o cal marcaría a súa vida.

O castigo da xustiza por ese feito chegoulle cando xa conseguira superar a mala vida e se convertera nun exemplo de superación. Toñito preséntase na historia como un exemplo para o barrio, coma o símbolo de que se el sacou a cabeza da droga todos poden, o exemplo de futuro co que todos soñaban para Vite: que se convertese algún día nun barrio tranquilo, sen droga e miseria por todas partes. “A Toñito habería que poñerlle un monumento”, narran. En resumo, a de Toñito é a vida de moitos dos rapaces de Vite, que chegaron escapando da miseria e que batallaron co paso do tempo marcados polo seu pasado e os contextos familiares.

COMO ESCOITAR OS EPISODIOS?

Para escoitar todas as historias que forman Dramawalker Vite, só hai que buscar o nome do podcast na web do Centro Dramático Nacional, onde están aloxados todos os capítulos. Os que entren na web atoparán un mapa con diferentes indicacións xeográficas, cada unha delas unha das historias: as xa contadas da loita veciñal, o centro sociocultural, A Ponderosa... E tamén outras coma o percorrido dun tío e dun sobriño por algúns dos recantos de Vite. Nel, co fío condutor do autobús da Liña 5, nárranse feitos como a crise económica vivida por moitos dos veciños co peche das industrias, ou a loita contra o fascismo. Todas cunha narración que anima a seguir escoitando, e cunha óptima utilización dos recursos sonoros e unha detallada documentación plasmada con historias persoais para facela máis amena. Tras adentrarse en Dramawalker Vite, queda a sensación de coñecer a algúns veciños do barrio como se se tivese vivido esa época. Ao proxecto made in Compostela, o Centro Dramático Nacional suma outros Dramawalker, realizados no precario poboado da Cañada Real, en Madrid, ou a historia de Poblenou, en Barcelona.