Vidrieras, zócalos y una barra de mármol: tesoros del Derby

Juan R. Rivera, consejero de Hijos de Rivera, desembarca en el histórico Derby compostelano, abierto en 1929, pero lo hace sin poder alterar muchos de los elementos que dan valor a uno de los locales más apreciados de la capital gallega. La estética del Derby, pese a que lleva más de un año cerrado, permanece en la mente de todos los que alguna vez se hayan sentado a tomar un café o un chocolate con churros en las tardes de invierno y las mañanas de Año Nuevo. Pese a que la apariencia podrá cambiar con la rehabilitación que realizarán los nuevos inquilinos -planes que confirmó el propietario del local este periódico- estos no podrán realizar modificaciones en los elementos protegidos por el Plan Especial da Cidade Histórica.

Tal y como ha recordado el Concello desde el cierre del local, las vidrieras, el zócalo de madera y otros elementos de la carpintería interior están debidamente indicados en el documento de protección patrimonial, y no pueden ser alterados. Según el estudio realizado por Ana Castro Jiménez, miembro de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, algunos de los objetos que aparecen debidamente catalogados como bienes a proteger son cinco vidrieras con plomo, el zócalo interior formado por una oscura madera de caoba traída de Cuba o la marquesina exterior. Pero el local en el que se refugió Valle Inclán y que acogió tertulias de célebres intelectuales galleguistas esconde también otros tesoros que no figuran en dicho plan de protección. De hecho, de ahí la motivación de la Asociación para realizar un estudio completo de cara a solicitar una custodia más amplia de los bienes, algo que garantizó el Ayuntamiento tras recibir el texto.

Uno de esos elementos valiosos a los que se hace referencia es la llamativa barra, de más de un metro de altura, realizada con mármol de Carrara. Este mármol, con origen en la Toscana italiana, se caracteriza por su tono blanco o grisáceo salpicado por vetas, y es un material muy apreciado vinculado al diseño de lujo y a las expresiones artísticas más relevantes de la historia del arte, como el David de Miguel Ángel. Pero, entre las paredes del Derby, también asoma patrimonio cultural con sello gallego, como los diseños que se atribuyen a Camilo Díaz Baliño -padre del intelectual Isaac Díaz Pardo- para el zócalo superior o los accesos al aseo, los cuales se conservan impolutos a día de hoy.

Más allá de los elementos que sí están protegidos, el resto de la estética de valor del local encaja a la perfección con el proyecto del consejero de Hijos de Rivera. Los nuevos locales que nacen bajo el sello Morriña tienen el objetivo de reencontrar a todo el que entre con sus orígenes, o de presentar las raíces gallegas a los visitantes. En el futuro Derby se recuperará la tradición de servir cerveza fresca de bodega, sin pasteurizar. Los consumidores podrán disfrutara tanto en el local como con servicio de recogida y entrega a domicilio, gracias al nuevo formato de botella de 75 centilitros reutilizable.