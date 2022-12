Vieiras a 4 euros y nécoras por 48, los productos estrella para esta Nochebuena

A falta de apenas una semana para la esperada cena de Nochebuena, la llegada de la época más festiva del año se hace notar en Santiago, donde ya a primera hora de la mañana de ayer cientos de personas se agolpaban en el Mercado de Abastos para hacerse con las últimas existencias, en algunos casos, y proveerse con los que serán los productos estrella de la cena familiar. Como cada año, son muchos aquellos que agilizan las compras, optando por hacerlas ya unas semanas antes de la fecha señalada, aunque siempre queda algún que otro rezagado que espera a las vísperas de la Navidad para completar el catálogo de su mesa.

Desde el centollo hasta la almeja, un sinfín de mariscos, tanto frescos como congelados, son los favoritos para los platos principales de esta Nochebuena. Así, entre los más demandados se pueden encontrar langostinos, cigalas, vieiras, nécoras, bueyes y bogavantes. En la jornada de ayer, llamaron la atención de manera especial los precios asequibles de algunos de los productos estrella. Tal fue el caso de los centollos, cuyo coste oscila entre los 20 y los 30 €/kg; o las nécoras, que se pueden encontrar desde los 22 euros hasta los 48 en función de su tamaño. Las vieiras gallegas, otra de las grandes protagonistas, se podían adquirir desde 3,95 euros la unidad, mientras que el buey fresco oscilaba los 18 euros el kilo y el bogavante los 66 euros.

Por otro lado, entre los pescados favoritos de cara a la cena familiar destacaron el rape, la lubina y la merluza. A mayores, el lenguado ronda los 27 euros el kilo y el rape los 22; mientras que la gran favorita, la merluza, oscila los 12 €/kg. La lubina, otra de gran demanda, varía entre los 10 euros y los 24 euros el kilo, la de río.

Desde Conxelados José Bermúdez aseguran que, si bien siempre suele haber un descenso en la demanda durante unos días, pues “se acrecenta mucho al principio y al final con respecto a los ultimos días de Navidad”; este año “se está notando más nivelado y equilibrado todo gracias a los bonos (Corazón), que funcionan muy bien, por lo que esa bajada no se ha notado tanto y la gente no ha dejado de comprar”. Optimistas ante los días venideros, relatan a este periódico que los productos estrella son los langostinos y las vieiras. Afirman que, aunque los productos congelados no tienden a subir de precio de cara a Nochebuena, los frescos sí experimentarán una subida en su coste, algo que se hará más notorio en el caso de los pescados. Como se venía diciendo, desde Congelados Bermúdez quieren también agradecer el buen uso de los Bonos Corazón que, señalan, han sido un motivo de alegría para el Mercado. Así, si bien este año los precios semejan ser más bajos en comparación al pasado, según coinciden varios vendedores del Mercado, los productos frescos prevén una subida de cara a la cena de Nochebuena, como ya suele suceder en estas fechas. Un ajuste que no frena a la ávida clientela que sigue visitando el mercado y sorprendiéndose por los precios “más bajos de lo normal”.

Por su parte, desde Peixes e mariscos Carmen destacan las nécoras y los centollos para congelar como grandes protagonistas, de los más vendidos hasta la fecha. Señalan, no obstante, que los encargos que más se están realizando para Navidad son las almejas y las vieiras. En lo relativo a los precios, afirman que subieron bastante con respecto al año pasado y que “co tema do mal tempo da semana pasada e os temporais, os prezos están complicados e subiron moito”. Es el caso de las nécoras, apunta, que experimentaron un gran repunte con respecto a hace dos semanas, cuando estaban a 25 euros, en comparación a los 48 actuales. “Foron varios os produtos que subiron de precio, pero sobre todo as nécoras, as cigalas e as centolas”, afirman.

Así, queda claro el innegable entusiasmo de los compostelanos a la hora de juntarse para disfrutar de una cena especial en familia: un año más, con los mariscos como plato estrella.