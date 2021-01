Visión en tres dimensiones de la obra de Andrade en Bonaval

El Museo do Pobo Galego acogió en la tarde de ayer el acto de presentación de la última obra publicada por el Consorcio, un estudio que tiene precisamente como tema el complejo monasterial de San Domingos y los trabajos allí realizados por el arquitecto Domingo de Andrade.

Andrade en Bonaval es el título de la obra que cuenta con imágenes en 3D realizadas por el fotógrafo Juan Feans, además de un texto introductorio realizado por María Xosé Fernández Cerviño.

En el acto de presentación, que tuvo lugar a partir de las seis de la tarde, además del autor, también participaron el alcalde de Santiago y presidente del Consorcio de la Ciudad, Sánchez Bugallo, y el presidente del Padroado do Museo, Xusto Beramendi, así como la gerente del organismo interadministrativo, Belén Hernández, y el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde.

La publicación del libro se llevó a cabo con motivo de la conmemoración del Día das Artes Galegas 2020, impulsado por la Real Academia Galega de Belas Artes, y que en esta edición está dedicado al arquitecto, entallador e imaginero Domingo de Andrade (Cee, 1639-Santiago de Compostela, 1712).

La obra está compuesta por una selección de fotografías realizadas en tres dimensiones de la obra que realizó Andrade en el edificio conventual de San Domingos de Bonaval, que actualmente acoge la sede del Museo do Pobo Galego.

El magnífico legado de Domingo de Andrade está presente por toda Galicia, pero fue en Santiago donde el arquitecto realizó la parte fundamental de su obra, ya que fue aquí donde llegó a ser el maestro de obras de la Catedral.

Asimismo, en Compostela son de su autoría el remate de la Torre del Reloj o la remodelación de la fachada del Pórtico de la Gloria, en lo tocante a la Basílica. Pero también son obra suya otros ejemplos tan destacados como la Casa da Parra, la capilla de la Orden Tercera de San Francisco y las Casas Consistoriales de la plaza de Cervantes.

En el convento de San Domingos de Bonaval, edificio declarado Bien de Interés Cultural, destacan la famosa e incomparable triple escalera helicoidal, un trabajo que fue rehabilitado por el propio Consorcio entre los años 2016 y 2017. Asimismo, entre otras intervenciones, también ejecutó el claustro.

A través de la obra gráfica ayer presentada, el Consorcio pretende contribuir a la divulgación de los aspectos más relevantes de la intervención de Domingo de Andrade en el edificio en el edificio del Museo do Pobo Galego.

En este sentido, tal y como indica María Xosé Fernández Cerviño, la vinculación de Andrade con el convento compostelano “veu da man do frade dominico Antonio de Monroi e Híjar, arcebispo de Santiago entre 1685 e 1715, quen lle encarga a grande obra de remodelación de Bonaval, xunto á ampliación do recinto conventual, creando a imaxe do edificio que chega ata os nosos días”.

El objetivo que persigue el Consorcio con esta publicación, explican, es “ poñer en valor a obra do arquitecto barroco máis importante da súa época, a través da súa pegada no conxunto de San Domingos de Bonaval”.

El libro incluye además de las fotografías en tres dimensiones y las correspondientes gafas para poder contemplarlas, imágenes bidimensionales, planos del edificio, dibujos de diferentes elementos arquitectónicos de Andrade, así como citas de varios autores sobre las obras que figuran en el trabajo.