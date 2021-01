Visitas didácticas no Museo Gaiás

‘AS MIRADAS DE ISAAC’. O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura abriu onte as visitas didácticas a través de videoconferencias para explicar e dar a coñecer a exposición As miradas de Isaac aos centros escolares. Neste intre, xa están inscritos preto de 30 colexios. No entanto, a previsión é que, a través da 70 emisións en liña programadas ata o 26 de marzo, sexan máis de 2.000 rapaces e rapazas os que poidan afondar –sen necesidade de saír da aula– na vida e proxectos dunha figura tan importante para a historia da cultura galega do século XX como foi Díaz Pardo. Están dirixidas a alumnado do último ciclo de Educación primaria e tamén de ESO e Bacharelato en Educación secundaria.