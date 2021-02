Volve a actividade presencial ao CGAC cunha mostra sobre a Facultade de Belas Artes

O Centro Galego de Arte Contemporánea retoma a súa actividade presencial cunha ampla programación que inclúe tres novas exposicións e diversas actividades entre as que se inclúen debates, seminarios e encontros con artistas. Esta nova programación coa que o CGAC volve abrir as súas portas foi presentada onte polo secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, que celebrou que a cultura poida gozarse presencialmente.

A primeira das citas é Cultivar incertezas. Reformular o espazo/conmocionar a mirada, inaugurada onte e comisariada por Ángel Cerviño co fin de renderlle homenaxe aos 30 anos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. A próxima semana será a quenda da primeira mostra retrospectiva da compositora estadounidense Pauline Oliveros, pioneira da música electrónica, iniciativa que se desenvolverá en colaboración co C3A de Córdoba. A terceira exposición é Breaking the Monument, que reúne unha selección de obras dunha decena de artistas de contextos moi diferentes, comisariada por Santiago Olmo e Fernando Gómez de la Cuesta.

Anxo M. Lorenzo salientou que a actividade cultural non se paralizou durante as semanas de peche e que os museos continuaron en contacto coa cidadanía a través de medios dixitais. “Desde a Xunta apostamos por fórmulas que garantan que a cultura sega apoiando novas ideas e formatos e axudando a que as industrias e profesionais poidan continuar traballando”, explicou. Ademais, aproveitou o acto para felicitar ao equipo do CGAC, que a semana pasada foi recoñecido polo Observatorio da Cultura da Fundación Contemporánea como un dos proxectos culturais máis destacados da Comunidade, recoñecemento que vén renovando no tempo.

Cultivar incertezas. Reformular o espazo/conmocionar a mirada conta coa participación de 30 artistas das diferentes promocións da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, desde os licenciados nos seus primeiros anos ata os que aínda se atopan finalizando a súa etapa formativa. Como explicou o secretario xeral, cada artista está representado por unha obra ou conxunto de obras de especial relevancia dentro da súa traxectoria. Na súa gran maioría, optouse por obras adquiridas por museos, institucións e coleccións privadas “moitas delas da propia Colección CGAG, pechando así o círculo do imprescindible apoio social e institucional á produción artística”, explicou. O obxectivo do Goberno galego é seguir protexendo o emprego cultural e incentivando o consumo para que a actividade continúe a pesar da pandemia.

Para conseguilo, Lorenzo lembrou que a Xunta amplía o Plan de Reactivación da Cultura cunha nova inxección de 23 millóns de euros mediante convenios ou ordes de subvención que repercutirán nos sectores audiovisual, escénico e musical, literario, museos, equipamentos culturais e promoción. Neste sentido, despois de que o ano pasado se incrementasen os seu fondos con 24 novas obras de arte contemporáneo de 20 artistas galegos que se incorporaron á colección do CGAC-Xacobeo, en 2021 o Goberno autonómico reforzará esta aposta como parte das medidas en apoio aos profesionais do sector das artes plásticas.