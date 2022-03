Volve á Semana Santa de Compostela o ciclo ‘De Lugares e Órganos’

EN ABRIL. O ciclo De Lugares e Órganos volve á Semana Santa de Compostela. A programación inclúe concertos e outras actividades que terán lugar do 8 ao 17 de abril en diferentes espazos da cidade. No evento participarán organistas de renome como Annelie Gahl, Michael Schöch, Cristina Alís, María de Mingo, Marta López, Marés Sonoras, Javier Artigas ou os Ministriles de Marsias. De Lugares e Órganos volve ás datas da Semana Santa, despois de dous anos nos que a pandemia forzou o seu traslado ao verán. “Para o Concello de Santiago é moi importante achegar a cultura a toda a cidadanía”, comentou na presentación Mercedes Rosón, que fixo fincapé na “volta ás orixes” que supón o ciclo “a través da posta en valor o patrimonio e a historia sonora de Compostela”. A sétima edición retorna “un ano máis, cunha programación que ten como protagonistas os órganos e os lugares de Compostela, testemuñas dun pasado esplendoroso que intentamos reconectar co presente e facer visible”, explicou a directora artística do evento, Belén Bermejo, quen tamén subliñou a intención, como xa se fixo anteriormente, de “descentralizar a programación e levala aos barrios de Compostela”, ampliando desta volta o radio de acción. REDAC.