Volve o festival de artes performativas, comprometido co patrimonio de Santiago

Santiago. Onte presentouse en Raxoi a terceira edición de Plataforma, o festival de artes performativas de Santiago que terá lugar entre o 9 e o 18 de xuño, e que pretende tender pontes entre as artes visuais e as artes vivas, a música, a arquitectura, a poesía e outras disciplinas culturais. Plataforma é un festival de cidade, transversal, comprometido co urbanismo e a riqueza patrimonial material e inmaterial de Compostela, coa súa diversidade, coa igualdade, coa tradición e coa innovación cultural, preocupado pola sustentabilidade.

Por este motivo as súas dúas primeiras edicións gozaron gran fortuna crítica en medios estatais e autonómicos, sendo destacada a súa programación no Observatorio de la Cultura en España (Fundación Contemporánea) e en varios medios nacionais. Dirixido pola Cooperativa Performa, Plataforma continúa coa intención de traballar en rede e complicidade co maior número de axentes, institucións e espazos posibles dunha cidade referente cultural como Santiago de Compostela.

Para os directores do festival David Barro, Mónica Maneiro e Iñaki Martínez Antelo, “Plataforma é un festival perfecto para este momento de reactivación cultural pola súa transversalidade e a descentralización das súas localizacións, pola súa escala, pola súa programación pensada para espazos singulares e pola posibilidade de seguir os protocolos adecuados de sustentabilidade. rEDACCIÓN