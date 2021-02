Volve o teatro ao Principal coa obra ‘A lingua das bolboretas’ a partir da próxima semana

Sempre que as restricións sanitarias vixentes para o eido cultural o permitan, o 19 de febreiro os actores e actrices volverán encher o escenario do Teatro Principal. Será coa obra A lingua das bolboretas do autor Manuel Rivas, que foi adaptada para teatro por Fernando Dacosta e Gonçalo Guerreiro, coa posta en escena de Sarabela Teatro. Elena Seijo, Josito Porto, Fran Lareu, Fernando Dacosta, Fina Calleja, Sabela Gago serán os encargados de poñer voz aos textos do escritor galego.

A lingua das bolboretas conta a historia dun mestre, don Gregorio, e un dos seus alumnos. A través das súas vivencias, o espectador será testemuña do proceso de aprendizaxe que emprende o protagonista da man do mestre, unha figura que simboliza a liberdade. E coñece tamén a traxedia que supuxo vivir con medo polo impacto xerado pola Guerra Civil. Segundo se poder ver na programación de Compostela Cultura, a primeira representación está marcada para o día 19 ás 20.00 horas, e a segunda para o sábado 20 no mesmo horario. As entradas, cun precio de catro euros, poranse a venta a partir do luns 15 -sempre que as medidas así o permitan-.