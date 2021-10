Volven as actividades de dinamización comercial na campaña ‘Eu merco aquí’

Santiago. Mañán e o sábado volven as actividades de dinamización comercial ás rúas de Compostela, dentro da campaña #Eumercoaquí, para celebrar o comezo da temporada de compras de outono. O mal tempo impediu a súa celebración a fin de semana pasada, pero as actividades volven agora no marco das actuacións postas en marcha polo Concello de Santiago a través do departamento de Comercio.

A dinamización comercial comezou en xuño coa celebración da festa do comercio Prima21 e, debido á súa boa acollida, estendeuse ás primeiras fins de semana de setembro a decembro. Nesta ocasión, a cidadanía poderá desfrutar de obradoiros variados e música en directo en varias localizacións.

Por exemplo, na praza de Cervantes haberá mañán e o sábado Obradoiro de reciclaxe téxtil, con tela de paraugas no que as persoas participantes aprenderán a reciclar os paraugas vellos que traian da casa, transformándoos en bolsas reutilizables para ir á compra. Como complemento á actividade entregaranse uns flyers co titorial para repetir a experiencia co resto de paraugas rotos que nos deixen as chuvias de outono. Na praza Roxa, #Eumercoaquí ponlle banda sonora aos días de compras en Santiago coa música de Jesús Rodríguez - DJ Daasanach para celebrar o comezo da tempada de outono, entre outras moitas actividades. REDACCIÓN