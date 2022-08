Vuelos cancelados o retrasados: el día a día en Lavacolla

Como se venía comunicando estas últimas semanas, son varios los vuelos que se han visto afectados debido a la huelga en Ryanair. Si bien esto ha causado inconvenientes en estas últimas jornadas en vuelos tanto de llegada a Santiago como con salida de Lavacolla, parece que el aeropuerto de Compostela no gana para disgustos, pues ahora se suma a lista de cancelaciones otras de la compañía Vueling, aunque con razones más que diferentes: motivos metereológicos.

Así lo ha experiementado Antón, un universitario gallego que reside actualmente en Gales y se encuentra en la capital gallega de visita. El joven cuenta a EL CORREO GALLEGO que tenía programado un vuelo directo Santiago-Gatwick el pasado miércoles 17, a las 18.10 horas y, tras varias horas esperando en el aeropuerto, le comunicaron que el vuelo había sido retrasado. “Estaba ya en el control de pasaportes y hasta ese momento todo parecía ir con normalidad”, apunta Antón, hasta que “se nos acercó un policía a comunicarnos que el vuelo se retrasaba”. Además, al haber comprado el billete mediante una página web diferente a la propia compañía, en este caso Vueling, señala que no recibió notificaciones de ningún tipo hasta ese momento, pues si bien el resto de pasajeros permanecieron informados del supuesto retraso, el no sabía que ocurría. Sin embargo, “los trabajadores de Vueling acabaron informando de la cancelación del vuelo debido a las fuertes tormentas en Londres y les propusieron dos alternativas”. Por un lado, podían optar a reclamar la indemnización del vuelo, la cual se basa en el kilometraje del mismo. La otra alternativa era aceptar la oferta de la compañía que consistía encambiar el vuelo a otro día y acomodarlos en un hotel con los gastos cubiertos. El universitario indica que, si bien algunos, “sobre todo las familias”, pudieron optar a un cambio de vuelo para el día siguiente, otros, como fue su caso, no corrieron la misma suerte. Así, con su nuevo vuelo, pero esta vez con escala en Barcelona, Antón indica que hasta el 23 no tiene su primer viaje, Santiago-Barcelona, y el 24 cuenta con abordar el vuelo Barcelona-Gatwick.

No obstante, y a pesar de las complicaciones que esto le pudo suponer tanto a él como al resto de pasajeros, en su mayoría gallegos y británicos; afirma estar más tranquilo, pues en su mayoría estos fueron acomodados en el Hotel Scala en Padrón y otros en Santiago. “Éramos cerca de 160 personas entre dos vuelos a Gatwick y Heathrow”, y también “había vuelos cancelados de Ryanair”, concluye.