Vuelve el servicio de comedor y la jornada partida al CEIP Arquitecto Casas Novoa desde el lunes

A SIONLLA. Tras un mes y medio sin poder utilizar el comedor escolar por la falta de colaboradores, el CEIP Arquitecto Casas Novoa recupera tanto este servicio como su horario habitual de jornada partida. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la ANPA del centro después de que la Consellería de Educación haya decidido enviar personal contratado al colegio.

“Mantense a cociña propia e as tres persoas da mesma, a Consellería aporta 8 persoas a través dunha empresa contratada e o resto serán colaboradores que aportan as familias ata completar os 12”, versa la comunicación recibida por las familias. Desde la ANPA consideran que habrá que esperar para ver cómo funciona el sistema mixto entre personal contratado y colaboradores ya que las condiciones laborales, insisten, son distintas para unos y otros.

Será el próximo lunes 26 cuando los niños puedan volver a comer en el centro escolar. Esto implicará la vuelta al horario habitual que tenía el centro a partir de septiembre: la jornada partida, que será desde las 10.00 h hasta las 17.00 h. En las últimas semanas, al no tener el servicio de comedor, el centro había decidido mantener la jornada continua de mañana que se aplica normalmente en el mes de septiembre.

El colegio Arquitecto Casas Novoa, en A Sionlla, no tiene el servicio de comedor bajo gestión municipal sino que corresponde directamente a la Consellería. Cuando se inició el curso escolar, ante la obligatoriedad de ampliar espacios y aplicar medidas especiales por el covid-19, el centro se vio obligado a aumentar el número de colaboradores para las comidas, una labor realizada por los padres y madres. Al no conseguir el cupo, la Consellería abrió la mano a que se pudiesen apuntar convivientes de los alumnos, aunque no fuesen los padres. Tampoco esta medida logró solucionar el problema. ECG