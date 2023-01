Vuelven a tañer toques históricos a mano en las campanas de la Catedral

Para muchos habrá pasado desapercibido, pero el pasado 31 de diciembre, además de la ceremonia de cierre de la Puerta Santa, ocurrió algo muy significativo en la Catedral. El mismo día que falleció el papa Benedicto XVI se dio la casualidad que estaba previsto un repique de campanas especial en el santuario jacobeo con motivo de la clausura del Año Santo, a cargo de la recién creada Asociación de Campaneiros de Galicia. Pero el óbito del obispo emérito de Roma obligó a cambiar todos los planes. Fue así como surgió un toque de campanas muy especial, del que pudieron ser testigos todos los compostelanos, pero también quienes siguieron la ceremonia a través de los medios de comunicación. Se trata de un toque de difunto que antiguamente sonaba en la Catedral cuando moría un papa, y que la asociación que preside José Andrés Barreiro ha querido recuperar.

“Teño un documento cos antigos toques da Catedral que conseguimos a través do fillo de Fandiño, o último campaneiro da basílica compostelá. Isto permitiunos recuperar este toque de defunto propio das exequias dun papa”, relata Barreiro en conversación con EL CORREO, antes de apuntar que tras estudiar estas partituras consiguió interpretar varios de los antiguos repiques del santuario jacobeo. Uno de ellos el que se reprodujo después de varias décadas el pasado 31 de diciembre.

“Comeza con 25 badaladas na campá de Santiago el Mayor; tralas que hai cinco minutos de silencio; e despois segue un repique francés, porque ao tratarse da morte dun papa considérase que entra directamente no ceo, de aí que se repiquen as campás. Logo doutros cinco minutos de silencio volven as 25 badaladas en Santiago el Mayor, pausadas porque teñen que transmitir tristura. Logo repítese o repique francés, propio desta Catedral, e volven outros cinco minutos de silencio. Outras 25 badaladas en Santiago el Mayor, cinco minutos de silencio e outro repique francés. Agora o silencio e maior, de quince minutos. E logo segue a campá de San Luis, seguida das campás Vacante, Ánimas, Salomé e Santiago el Mayor. Repítese unha badalada cada trinta segundos e así durante media hora; para logo rematar coa campá de Santiago el Mayor”, detalla Barreiro.

José Andrés explica que las campanas le gustan “desde que teño memoria”, aunque fue en una estancia en Valencia donde se enamoró por completo de este arte que se desprende principalmente de las iglesias. “En Valencia coñecín varias asociacións de campaneiros que me meteron o gusto no corpo e cando regresei a Galicia foi cando me planteei montar unha asociación con campaneiros de toda a comunidade”, relata. Así, el 21 de mayo de 2022 nació en el convento de San Antonio de Herbón, en Padrón, una entidad que en la que, además de disfrutar de esta afición, también se plantearon recuperar antiguos toques característicos de diferentes lugares de Galicia. “A Catedral de Santiago non ten campaneiro oficial desde que o deixou Ricardo Fandiño, polo que no mes de novembro contactamos co Cabido catedralicio para ver se había posibilidade de repicar as campás con motivo do peche da Porta Santa e a clausura do Año Santo compostelán”, señala.

Fue así como los campaneros de Galicia acudieron en primer lugar a conocer el estado de las campanas de la basílica. “Tiñamos que ver en primeiro lugar se os antigos badalos estaban en condicións para poder tocar, posto que desde que se automatizaron as campás perderon todo o uso. Para a nosa sorpresa estaban nun estado de conservación excelente e podíase tocar sen problema”, apunta el campanero.

Aunque el plan inicial era estrenarse en las torres de la Catedral en la clausura del jubileo, surgió una oportunidad para hacerlo antes. La declaración del arte de las campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, a principios de diciembre, supuso una gran alegría para la Asociación de Campaneiros de Galicia, que lo celebró repicando las campanas de la Catedral. Aquel día lo hicieron una hora antes de lo previsto, a las once, puesto que a las doce se celebraba la Misa del Peregrino. “Foi espectacular. Estamos moi contentos coa acollida do Cabido e de que nos deixara recuperar os antigos toques da Catedral”, concluye Barreiro.

RICARDO FANDIÑO. De hecho, estos no se oían en Santiago desde que falleció Ricardo Fandiño, el último campanero. Un corral en las cubiertas de la Catedral, con sus gallinas y un hermoso gallo que cantaba cada mañana para despertar a los vecinos del entorno de la basílica compostelana y también a la familia de Ricardo Fandiño. Algunos santiagueses todavía se acordarán de ambos: tanto del pollo que cantaba como de su dueño, el último campanero de la Catedral. Natural del municipio de Sobrado dos Monxes, Fandiño se ocupó durante casi cuarenta años de los repiques diarios en el templo metropolitano. Comenzó en el cargo en 1940, cobrando 180 pesetas al mes, las mismas que cobraban el resto de empleados de la Basílica. Solo que él, a diferencia de sus compañeros, tenía el privilegio de vivir en uno de los lugares más exclusivos, artísticamente hablando, de la ciudad: las cubiertas de la Catedral. Ricardo residió durante 20 años junto con su mujer y sus tres hijos en una pequeña casa situada junto a la peineta, entre las dos torres de la fachada del Obradoiro. Cada día se encargaba de los diferentes toques para anunciar las celebraciones litúrgicas que se celebraban en el templo o los momentos de oración, como el Angelus.