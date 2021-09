WOS Festival contará con estrenos a nivel nacional y europeo

Comienza la cuenta atrás para la V edición de WOS Festival x SON Estrella Galicia que se celebrará entre los días 10 y 12 de septiembre en diferentes localizaciones de Santiago. Bajo la etiqueta Lite Edition el festival presenta una edición en formato reducido, pero sin perder su magia y esencia, incluyendo sorpresas como la de su primer escenario en un entorno natural. La principal bandera del festival es la de ser un encuentro para las músicas y artes de vanguardia en todas sus vertientes. En esta Lite Edition, la programación musical presenta un amplio abanico de proyectos ambient y minimalistas; proyectos ideales para la escucha y la experiencia en un formato más íntimo y sentado.

La lista de conciertos especiales y estrenos ya anunciados incluyen el de las norteamericanas Eartheater, quien presentará en el marco del festival y por primera vez en Europa sus dos últimos álbumes publicados; o Elori Saxl, que también presentará en España su aclamado primer álbum, The Blue of Distance. También serán presentados en nuestro país el concierto audiovisual Aralkum de la artista de Kazajistán Galya Bisengalieva, y Blink a Few Times To Clear Your Eyes de la neerlandesa-italiana afincada en Berlín Grand River, ambos en el marco incomparable de la Iglesia de la Universidad, lugar donde también se podrá presenciar el concierto que dará el músico y productor kenyata KMRU. El concierto único que dará en Teatro Principal el francés Jonathan Fitoussi ayuda a conformar una lista con algunos de los nuevos talentos de la creación contemporánea.

La programación musical troncal contará también con la presencia de artistas veteranos como el esperado concierto del pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, quien a sus 72 años regresa por fin a España para participar en el festival, y el experimentado dúo de sintetizadores modulares Driftmachine, última incorporación al programa y quienes darán un concierto en el Túnel de la Ciudad de la Cultura.

Durante los últimos cinco años, las WOS Talks han sido uno de los ejes vertebradores del festival. Son un espacio creado para el debate, la reflexión y el pensamiento crítico de los diferentes agentes de la industria de la música y cultura sobre cómo el presente afectará al futuro y/o el impacto social que este tendrá en materia de tecnología aplicada al arte.

PANELES. En este instante, “son muchas las revoluciones que están teniendo lugar en el mundo. El internet de los bienes, la Web 3.0, promete autonomía y descentralización. Y ante esto, debemos averiguar qué es utópico y qué es real. En 3.0: Zoom in se busca, desde diferentes puntos de vista, saber qué va a pasar con la cultura y su distribución, pero también observando sus dimensiones eminentemente globales”, señalan desde la organización. Esta sección está compuesta de tres simposios enlazados como si de un continuum se tratase.

Artistas 3.0 se centrará en cómo la llegada de la Web 3.0 afectará directamente a los creadores y en qué medida estará presente la creatividad en el Internet de los bienes. En definitiva, intentar retratar al artista del futuro, identificar los retos que tendrá que afrontar y qué elementos lo caracterizarán. Participarán BFlecha, una de las sensaciones de la electrónica gallega actual; el Dj y booker Arnau Sabaté y la artista drag Gad Yola.

El segundo panel, Cultura 3.0, intenta observar más allá del individuo para fijarse en lo que produce y consume. Los invitados analizarán cómo el Blockchain introduce una variante nueva hasta ahora desconocida: la escasez. Esto lleva irremediablemente a la exclusividad, lo cual tendrá consecuencias irreversibles en la transmisión cultural. Participarán el artista plástico vigués Nano 4814, el experto en legislación Alex Trías y Micaela Ruiz, cofundadora de DoinGud, un ecosistema de NFTs que conecta a creadores con impacto social.

Para cerrar la programación, Metaversos 3.0 explorará los escenarios futuros de convivencia digital. Muchas de las nuevas tecnologías que están transformando el mundo atentan contra el planeta y donde los cambios de pensamiento que promueven parecen vislumbrar un futuro líquido donde elementos de mucha importancia en la actualidad, perderán valor. La investigadora Gema FB Martin, el colectivo Ontologías Feministas y el artista multimedia Xeito Fole intentarán ahondar en las complicaciones éticas, sociales medioambientales, así como en las utopías que plantea la web 3.0.

CIDADE DA CULTURA. Esta cita será la inauguración de esta V edición del festival. El viernes 10, desde las 16.00, se celebrará presencialmente en la Cidade da Cultura, aunque también podrá seguir por streaming en el canal de Youtube del festival o visualizar posteriormente bajo demanda. Todos los paneles serán moderadas por Cora Novoa y Frankie Pizá. Las entradas tienen carácter gratuito y se pueden obtener a través de la página web del festival (wosfestival.es) o de la Cidade da Cultura.