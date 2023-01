Xa se poden pedir as axudas á investigación sobre o Camiño na USC

Santigo. Ata 2.000 euros de axuda para os proxectos sobre o Camiño de Santiago ou sobre as Peregrinacións. Esta é a cantidade que destinará a Universidade de Santiago (USC) para os investigadores que desenvolvan os seus traballos entre o 1 de septembro e o 30 de novembro deste ano. A institución académica anunciou onte a apertura do prazo para comezar a recibir as solicitudes. De todas as que chegen, se seleccionarán tres que serán as que reciban financiamento.

As axudas á investigación sobre o Camiño de Santiago e das Peregrinacións arranca a así a súa sexta convocatoria. Coa iniciativa a Universidade de Santiago “pretende fomentar o coñecemento histórico e actual da Ruta Xacobea, así como a promoción e difusión dos valores a ela asociados nas súas diferentes facianas”, explica a USC nun comunicado. O programa cumpre “deste xeito cos fins da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións”, engade. A iniciativa é froito da colaboración entre a USC e Turismo de Galicia da Xunta de Galicia.

Poderán ser beneficiarias das axudas todas aquelas universidades e entidades que teñan actividade e finalidade investigadora, personalidade xurídica propia e capacidade suficiente de obrar. Cada unha das solicitudes deberá ser presentada por unha única persoa física con capacidade investigadora vinculada a estas entidades (doutorandos/as, investigadores/as, profesores/as universitarios, nacionais ou estranxeiros/as) que desenvolva a súa actividade investigadora sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións. Dita persoa actuará como investigador principal e será a responsable da execución dos gastos necesarios para o desenvolvemento dos proxectos. Quedarán excluídas desta convocatoria aquelas persoas que xa percibiran axudas financiadas pola cátedra durante os últimos tres anos.

PRAZOS. As solicitudes presentaranse a través do rexistro electrónico da USC e dirixiranse á Vicerreitoría de Transformación Dixital e Innovación. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC. ECG