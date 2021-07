Xacobeo: circuíto de espectáculos escénicos e musicais en 163 concellos

Santiago. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade presentou onte a novena edición de Cultura no camiño, o programa da Xunta de Galicia que promove un amplo circuíto de espectáculos escénicos e musicais ata o mes de setembro e que este ano bate o seu récord de participación con 163 concellos adheridos, unha cifra que supón un incremento do 25 % respecto ao ano pasado e de máis do dobre en relación á edición celebrada en 2019. Román Rodríguez aproveitou a presentación para destacar a importante relación que existe entre o desenvolvemento do tecido cultural e as rutas de peregrinación que funcionan “como arterias capaces de aportar identidade e historia ao noso pobo”. “Todos os Camiños son unha combinación única de tradición e proliferación creativa que transportan aos peregrinos ata o corazón de Galicia ofrecendo unha oferta cultural e variada que contribúe a reforzar a propia experiencia do Camiño”, engadiu.

Neste senso, celebrou o gran interese que esperta o programa Cultura no camiño que este ano logra bater o seu récord de participación. “A cifra de concellos que van participar nesta iniciativa demostra a consolidación desta cita como unha proposta diversa e de calidade que xa está sinalada con tinta vermella no calendario de todas as compañías e concellos”, sinalou antes de lembrar que o compromiso non se abandonou “nin sequera o pasado ano, no peor da pandemia, cando fomos quen de garantir que o programa continuase”.

Para o seu desenvolvemento ao abeiro do Xacobeo 21-22, o Goberno galego acaba de adxudicar un millón de euros en subvencións ás entidades locais que se sumaron a esta iniciativa. REDAC.