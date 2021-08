Xente de todo o mundo achégase ao Museo do Pobo a través da rede

Santiago. O Museo do Pobo Galego vén de renovar a súa páxina web para achegar aínda máis a institución ao público. Unha das principais incorporacións é a aplicación que permite facer unha visita virtual ao Museo. Dun xeito moi sinxelo e desde calquera recanto do mundo, pódese acceder a todas as salas de exposición, pero tamén se pode visitar o Claustro, o Panteón de Ilustres de Galicia, a Igrexa e, por suposto, a icónica triple escaleira helicoidal.

Ademais, o Museo do Pobo Galego xa conta cunha aplicación coa que o público poderá coñecer o modo de vida e as manifestacións culturais máis destacadas dos habitantes de Galicia, alén da historia da institución e a do convento de San Domingos de Bonaval. Na web pódese acceder á descarga da APP.

Outra das pestanas permítelles ás persoas que o desexen, facerse socias dun xeito moi sinxelo, e contribuír así á investigación, conservación, divulgación e promoción do patrimonio histórico-antropolóxico de Galicia, un labor que o Museo do Pobo Galego leva facendo desde 1977. A páxina web segue en construción e mellorando cada día, xa que o volume de contido que pode chegar a albergar é inxente. A comunicación coa xente socia e a visibilidade cara a sociedade son fundamentais para a institución e esta imaxe e funcionalidade novas teñen a intención de cumprir con estes obxectivos.

A colección do Museo do Pobo Galego está formada na súa maior parte por obxectos da vida cotiá que a sociedade galega creou e empregou para satisfacer as súas necesidades prácticas e espirituais. Aínda que comezou como colección etnográfica, centrada no mundo rural e mariñeiro, co paso do tempo foise ampliando cara a outros contidos tanto artísticos como históricos.

A principal característica da colección é que non se trata dunha compilación de pezas singulares ou senlleiras, de elevado valor económico, estético ou artístico. Son obxectos utilitarios de uso doméstico, persoal e ritual elaborados cunha finalidade e un valor de uso que o paso do tempo deixou esquecidos nos faiados. Cando a súa utilidade queda nun segundo plano, pasan a ser apreciados por outros motivos e comezan a adquirir valor cultural. Son eses obxectos da vida cotiá os que activan a memoria. ECG