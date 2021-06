$!Xoel López, Raphael, Vetusta Morla ou Camilo, en ‘O son do Camiño-Perseidas’

O primeiro festival alternativo á edición oficial do Son do Camiño, adiado por segundo ano consecutivo por mor da pandemia, coincidirá coas festas do Apóstolo e celebrarase a modo de ciclo de concertos no festival Monte do Gozo. Desde o 14 de xullo ao 8 de agosto deste 2021, traerá a Compostela a unha vintena de artistas nacionais, na súa maioría. Entre os cabezas de cartel están o galego Xoel López, unha das voces oficiais deste Xacobeo, así como o artista Raphael, o grupo indie Vetusta Morla ou o violinista Ara Malikian.

Esta edición tamén contará con máis artistas galegos como as cantantes Guadi Galego e Sabela, que acadou a cuarta posición en Operación Triunfo 2018; a banda pontevedresa de rock Furious Monkey House, o cantautor ferrolán Andrés Suárez e Pablo Lesuit. Rozalén, Camilo, Beret, Estopa, Melendi, Maren, David Rees e Loquillo completarán o cartel nacional. Haberá varios concertos por día, e as entradas terán que sacarse de forma illada para cada unha das actuacións.

O reestruturado Monte do Gozo, mesmo escenario que ía acoller a terceira edición do Son do Camiño, é o espazo elixido para un formato que dará cabida a 1.000 persoas sentadas e espazadas en cumprimento das medidas sanitarias. Entradas á venda a partir do 11 de xuño.