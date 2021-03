Xohana Torres, Rosalía e Xela Arias, presentes no acto institucional do 8M no Obradoiro

A Penélope da que Xohana Torres fala no poema que remata co célebre verso Eu tamén navegar deu comezo esta mañá ao acto institucional celebrado polos grupos da corporación municipal na Praza do Obradoiro con motivo do 8 de marzo. A encargada de poñerlle voz foi a concelleira de Igualdade, Mercedes Rosón. Continuou a edil nacionalista, Goretti Sanmartín, cunha homenaxe a Xela Arias, elixida este ano para conmemorar o Día das Letras, a través do seu poema Cristal.

Pola súa parte, tanto o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, como a concelleira popular María Castelao escolleron textos de Rosalía de Castro. O rexedor optou por un texto publicado en Follas Novas, en 1880; e a representante do PP escolleu Lieders, considerado o primeiro manifesto feminista publicado en España.



REIVINDICACIÓNS. Ademais dos textos destas escritoras galegas, no acto houbo tamén tempo para as reivindicacións de cada participante. A concelleira de Compostela Aberta, Marta Lois, optou por repasar os acordos do pleno da corporación en relación ao día 8 de marzo, entre os que está o apoio conxunto ás reivindicacións do movemento feminista galego este 2021, especialmente as relacionadas cos coidados, coa discriminación da muller no ámbito laboral e o respecto á condición sexual que cada persoa libremente elixa.

Neste eido, Lois fixo fincapé na necesidade de que se cumpran as peticións das traballadores do Servizo de Axuda no Fogar no relativo a mellorar as súas condicións laborais e as retribucións que estas reciben.

A concelleira de Igualdade salientou a necesidade de que as políticas de igualdade sigan sendo transversais e se apliquen a todos os ámbitos. “A situación provocada pola COVID provocou que a fenda sexa bastante máis importante que hai un ano”, explicou. Rosón insistiu en que son necesarias políticas para liberar ás mulleres no eido dos coidados, e destacou que son moitas que tiveron que deixar os seus traballos durante a pandemia para coidar familiares.

O campo laboral, no que as mulleres seguen acumulando máis desemprego e precariedade, foi o escollido pola portavoz nacionalista na súa reivindicación. “O coronavirus levou a unha involución importante dos dereitos das mulleres: precariedade laboral, feminización da pobreza, problemas de desemprego e unha volta á casa obrigada son circunstancias que nos levan a ter que estar na rúa para exclamar que non queremos dar un paso atrás”, sinalou Goretti Sanmartín, pedindo que todas as protestas se fagan cumprindo as medidas sanitarias.

Pola súa parte, a edil popular María Castelao explicou que non está todo acadado en termos de igualdade e que o mellor exemplo o temos na crise sanitaria. “As mulleres sempre son as máis damnificadas nas crises. Nelas redundan os coidados, un ámbito no que queda moito que avanzar e inda non hai nin o mesmo acceso ao emprego nin as mesmas condicións laborais”, afirmou.