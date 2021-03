Xoias, papiros, cabezas e segredos faraónicos

Desvelar as historias que se ocultan detrás dos obxectos e das imaxes que deixou como herdanza a antiga civilización exipcia é o principal obxectivo da mostra Faráon, rei de Exipto, que xa se pode visitar no Museo Centro Gaiás. Composta por 140 pezas das coleccións do British Museum, un dos máis prestixiosos do mundo, son cinco as obras clave da exposición: a estatua do deus Re-Horackhty, a cabeza do faraón Tutmosis III, as decoracións do pazo de Ramsés III, a estatua do funcionario do goberno Sennefer e a impoñente réplica do fragmento da tapa do sarcófago de Ramés VI.

Comisariada por Marie Vandenbeush e Neal Spencer, e coa colaboración da Fundación la Caixa, Faraón, rei de Exipto permite tamén descubrir os símbolos de poder dos faraóns, as belas e coloridas xoias ou as réplicas do Gran Papiro Harris. Grazas a estas pezas, os visitantes poderán coñecer como se vivía na corte real; a intensa actividade diplomática entre Exipto e Babilonia; a relevancia de contar cun exército forte para manter a seguridade nas fronteiras; como eran os xuízos por roubos nas tumbas; ou os retos que implicaba gobernar unha das maiores civilizacións que tivo o mundo.

No acto de inauguración da mostra, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, destacou o “privilexio que supón poder acoller unha exposición que achegará a todos os galegos e galegas pezas únicas que nos permiten mergullarnos no legado de máis de 3.000 anos dunha cutura realmente avanzada en áreas do coñecemento como as matemáticas, a astronomía ou as artes”. Pola súa parte, o director corporativo de Cultura da Fundación la Caixa, Ignasi Miró, salientou a alianza que se acaba de crear co British Museum.

SARCÓFAGO DE RAMSÉS VI e o papiro Harris. Os faraóns do Reino Novo eran enterrados en impresionantes sartegos de pedra de grandes dimensións, que á súa vez contiñan un ou varios cadaleitos máis pequenos. Na tumba do faraón Ramsés VI, situada no Val dos Reis, acháronse fragmentos como a parte superior da tapa deixada polos saqueadores que desposuíron a tumba de metais preciosos e doutros obxectos de valor. Ás veces esta pillaxe era unha iniciativa controlada polo estado co obxectivo de reciclar materiais preciosos para outros usos. E, se hai un papiro que destaque pola súa lonxitude, ese é o Gran Papiro Harris: é un dos máis longos que se conservan do antigo Exipto. Na exposición pode observarse unha ilustración que representa unha das tres que contén o papiro.

A DECORACIÓNS DOS PAZOS. Do mesmo xeito que as casas, os pazos edificábanse sobre todo con adobes secados ao sol, mentres que a pedra reservábase maiormente para os templos consagrados aos deuses. Aínda que o adobe é pouco duradeiro, pola erosión da choiva e o vento, a pervivencia de fragmentos de pintura e incrustacións de fayenza indica que, no seu día, os pazos foron espazos con decoracións suntuosas, dignos dos faraóns que os habitaban. Os exemplos de decoración que se mostran no Gaiás pertencían a un pazo en Tell el Yahudiya, no norte de Exipto, hoxe practicamente destruído.

Cunha viaxe no tempo pola historia do Val do Nilo, a mostra examina a figura do monarca exipcio desde todos os puntos de vista: como ser divino, na súa vida de palacio e familiar, como gobernante ou como guerreiro. Os faraóns, froito do enorme poder que acumulaban, construían con esmero as súas identidades e proxectaban unha imaxe idealizada deles mesmos. Iso si, non todo foron homes: a mostra tamén conta a historia da raíña Hatshepsut. A mostra está aberta o público desde hoxe, en horario de 10.00 a 20.00 horas, e ata o 15 de agosto. A entrada é gratuíta e hai opción de ter unha visita guiada.