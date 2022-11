Xornada sobre o Prestige no Museo do Pobo Galego

santiago. Con motivo do 20 aniversario do desastre do petroleiro Prestige, o Museo do Pobo Galego recorda esa data coa proxección do filme Alegría, dirixido por Luís Otero e producido por Urco Producións e Ecoloxistas en Acción. Despois iniciarase un debate sobre este desastre ecolóxico e as súas consecuencias. Con Ana Freiría, graduada en Ciencias do Mar e socia de Ecoloxistas en Acción, como moderadora, participarán o director do filme, Luís Otero, a artista muxiá, Viki Rivadulla e a presidenta da Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao, Verónica Veres Tasende. ecg